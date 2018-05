El vídeo d'una noia que demana que l'unionisme no l'utilitzi es fa viral

Un vídeo de la politòloga queralbina Clàudia Nieto s'ha convertit en viral després que el president Carles Puigdemont el compartís a través de Twitter. Aquest cap de setmana ja havia rebut més de 173.000 visites i se n'han fet ressò diferents programes de ràdio i publicacions.

L'autora del vídeo ha comentat a Diari de Girona, que la idea de gravar-lo va arribar-li després de tenir una discussió amb un noi que la va tractar de supremacista per motius ètics, quan en realitat porta cognom castellà perquè el seu avi va arribar a Catalunya provinent d'Extremadura. "No em dóna la gana que m'utilitzin per donar sortida al seu odi", afirma enfadada pel discurs reiteratiu dels contraris al procés català.

Trobar refugi a Catalunya

Clàudia Nieto hi explica que el seu avi no va venir a construir Catalunya, sinó que hi va trobar refugi "quan no en tenia a la seva terra", i que la repugna la manipulació que els partits unionistes fan de l'origen de les persones i els cognoms. Entre aquests partits hi inclou des de Ciutadans i el PP fins al PSOE i Podemos, a qui qualifica de responsables de "destruir la convivència".

El fet de viure a Anglaterra "on no tenim tan limitada la llibertat d'expressió" va animar-la a enregistrar-lo i penjar-lo a Vimeo. Poc després va adonar-se que la seva cara "estava a tot arreu" arran de la repiulada de Puigdemont. En un sol dia va arribar a 50.000 visites que li han reportat sobretot felicitacions pel que hi diu.

Inicialment tenia por de rebre alguna amenaça pel moment polític que es viu a Catalunya, però tret d'alguna crítica puntual, les reaccions han estat positives. "A més, el que hi dic tampoc és tan greu", comenta.

Com a politòloga que ha estudiat les formes d'autoritarisme, Nieto considera que el que estan fent els partits unionistes és "provocar la divisió ètnica en un país on no ha existit mai".