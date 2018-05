Crida per garantir tres litres de llet al mes als usuaris del Banc d'Aliments

El Banc dels Aliments i l'Obra Social la Caixa tornen a unir esforços en la quarta edició de la campanya «Cap nen sense bigoti», una iniciativa per recollir llet per abastir les 35.658 persones que a Girona depenen del Banc dels Aliments per cobrir les mancances en la seva alimentació, molts d'ells nens i nenes en situació de vulnerabilitat. En aquesta edició es marquen l'objectiu d'igualar o superar l'1,2 milions de litres de llet recollits a tot l'Estat en la campanya passada. Tot i això, els bancs dels aliments busquen garantir 3 litres de llet al mes per persona, i per cobrir aquesta demanda, han d'aconseguir 7,5 milions de litres de llet aquest any.

L'any passat, els bancs d'aliments van distribuir 5 milions de litres de llet, tot i que ho consideren una xifra «insuficient» per assolir l'objectiu mínim que recomanen els experts d'un litre per persona i per setmana.

Frederic Gómez Pardo, president del Banc de Girona recorda que «la llet és l'aliment més demandat por les entitats d'ajuda social, el que precisen en major quantitat i el que afecta als beneficiaris més vulnerables, les nenes i els nens».

L'Obra Social la Caixa ha posat en marxa la campanya amb una aportació inicial de 200.000 litres i tots els ciutadans podran contribuir a la causa fins al 13 de juliol.