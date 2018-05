Lacaba ja havia alertat de la problemàtica als jutjats gironins

El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, ja havia avisat en un reportatge del Diari de Girona que la situació del jutjat gironí especialitzat en clàusules bancàries estava molt a prop del col·lapse. Per a Lacaba la situació venia directament derivada d'un doble problema: en primer lloc, de la manca de mitjans disponibles per la magnitud de l'allau de reclamacions i de l'ús (i consegüentment abús) dels litigis que estan fent les entitats bancàries i alguns particulars. A més, també assegurava en aquesta mateixa notícia que es tractava d'un problema que es reprodueix a tot Espanya i que requereix, per una banda, dirigir la solució cap a vies extrajudicials i, de l'altra, que el Ministeri de Justícia augmenti els recursos per donar celeritat a les celebracions de vistes i a dictaminar sentències. El passat desembre, el Consell General del Poder Judicial va determinar que hi hauria jutjats especialitzats amb «dedicació exclusiva i excloent». D'aquesta manera, deixaven d'atendre qualsevol altra demanda que no tingués relació amb clàusules sòl, venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d'hipoteca o hipoteques multidivisa. Confiaven que d'aquesta manera podrien afrontar els problemes que li venien a sobre. Però no ha estat una mesura suficient, perquè «és impossible que assumeixin tota aquesta càrrega de treball», afirmava Lacaba. Pel que fa a tot l'Estat, ja s'han acumulat més 157.000 denúncies pendents de tramitació en els 54 jutjats previstos en el pla d'emergència contra les clàusules abusives.