L'oposició de Camprodon demana un informe del benefici del servei municipal de televisió per cable

El cap de l'oposició a l'Ajuntament de Camprodon, Esteve Pujol (Tots per Camprodon -CP) va demanar, en el darrer ple, un informe dels ingressos que l'Ajuntament obté pel servei municipal de televisió per cable. Pujol va argumentar que l'Ajuntament recapta uns 28.500 euros anuals provinents de la taxa del servei de televisió per cable i, en canvi, només gasta 8.349 euros per un servei, que, segons ell, va malament.

Va assenyalar que, segons els seus comptes, l'Ajuntament guanya 20.456 euros. Va dir: "cosa que al meu entendre és irregular". També va demanar que l'Ajuntament retorni el suposat benefici als abonats i va dir: "El que no pot ser és que l'Ajuntament hi faci negoci".

Pujol va exposar: "Una taxa és per pagar un servei, i l'Ajuntament està molt lluny de donar aquest servei". Pujol va acusar l'equip de govern de Junts Fem Camprodon-ERC de voler deixar morir el servei. Per demostrar-ho va apuntar que a l'inici del mandat hi havia 624 abonats i ara n'hi ha 517. Va dir: "tancarem i li donarem una sepultura digna".

El cap de l'oposició va explicar que una tempesta de fa pocs dies va fer caure tot l'operatiu de televisió per cable. Això no obstant, va observar: "Hi ha mecanismes que tornen a a aixecar les caigudes, però nosaltres no ho hem fet".

Per la seva part, l'acaldede Camprodon, Xavier Sala (Junts Fem Camprodon) va lloar el servei de televisió per cable fundat per un consistori anterior i va precisar que l'equip de govern no té la intenció de suprimir-lo. Va explicar que la idea de l'Ajuntament és adequar el servei a la xarxa de fibra òptica.

Pel que fa a la tempesta i la caiguda de canals, Sala va precisar que per motius de drets hi ha canals que no es poden posar. Va dir: "No voldràs que jo, com a alcalde, digui quins canals es poden donar o no". Va explicar que ara té lloc una reestructuració de la graella i que l'Ajuntament paga un cànon pels canals.