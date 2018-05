Una nova rotonda regularà el trànsit que entra a Vilablareix per la GI-533

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat per un import de prop d'1,3 milions d'euros les obres per «millorar la connectivitat de la GI-533 a Vilablareix». El projecte, informa el Govern, inclou la construcció d'una nova rotonda sobre aquesta carretera, que registra en aquest entorn més de 8.400 vehicles diaris, i un vial que enllaçarà amb una rotonda existent al sector del Perelló-Can Pere Màrtir. Es preveu que els treballs comencin la tardor vinent i tinguin un termini d'execució de vuit mesos. La nova rotonda, que serà a nivell, se situarà a la GI-533, al quilòmetre 3,1 –entre el pas superior sobre l'autopista AP-7 i el pont sobre el riu Güell, a l'entrada del nucli urbà del Perelló. El nou giratori tindrà un diàmetre exterior de 50 metres, amb una calçada anular de 8,1 metres i vorals interiors i exteriors de 0,5 metres. L'illot interior tindrà una anella trepitjable d'1,5 metres d'amplada. Es preveu l'enllumenat de la rotonda amb 10 columnes de 9 metres d'alçada i l'illot es pavimentarà amb graves i s'hi plantaran alzines. Des de la nova rotonda s'obrirà un nou vial en direcció sud-est que connectarà amb el sector urbanitzat, fins a la rotonda existent entre els carrers del Perelló, Francesc Macià i Jaume I. El vial,que creuarà el riu Güell mitjançant un pont de 21 metres, tindrà una longitud de 135 metres i estarà format per dos carrils de circulació de tres metres i per una vorera (situada al costat nord) de quatre metres d'amplada per al pas de vianants i un carril bici. L'obra comportarà la modificació de la rasant de la rotonda existent al sector, per fer-la compatible amb el nou pont sobre el Güell, així com de les seves característiques geomètriques. Els treballs també inclouran les tasques de pavimentació i la disposició dels elements de drenatge, amb un col·lector de mig metre de diàmetre sota el nou vial, els pous de registre corresponents i la formació de cunetes. L'actuació es complementa amb les tasques de desviament de serveis afectats, de senyalització i d'abalisament.