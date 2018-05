Projecte transfronterer per prevenir incendis i actuar en catàstrofes

«Els veïns s'han d'ajudar». Aquest és el concepte sota el qual ha nascut un projecte de cooperació transfronterera que té com a principal objectiu prevenir i gestionar el risc d'incendis a banda i banda de la frontera. El director dels Serveis Territorials d'Interior, Albert Ballesta, afirma que en el «tema d'emergències no hi ha d'haver fronteres ni burocràcia».

Fins ara, quan hi havia un incendi a la frontera hi havia cooperació entre bombers, però no un protocol clar d'actuació. Ara, amb el naixement de Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis) que ha rebut fons europeus Feder, els equips catalans i francesos seguiran un protocol comú.



Tres anys

Aquest projecte, que té una durada de tres anys -de gener de 2018 a 2020- i un pressupost de 2,5 milions d'euros, té tres eixos principals: un d'ells és «l'operacional» i estableix, per exemple, que a l'hora de comunicar-se quan hi ha un incendi transfronterer, els bombers catalans disposin de ràdios per comunicar-se amb els francesos i viceversa; l'adaptació de mànegues, diferents a banda i banda dels Pirineus, i la creació de la figura d'un oficial d'enllaç entre Catalunya i França, que haurà de dominar els dos idiomes. La segona acció és la creació d'una «cartografia comuna» i el tercer gran eix d'actuació passa per la formació i fer accions comunes.



Accions en un sector vulnerable

En aquest darrer punt es preveuen accions en l'àmbit de la Jonquera i el Pertús tant a la zona forestal com en espais on hi ha grans infraestructures. Aquí es faran treballs forestals per netejar la zona i crear franges per evitar imatges com les que s'han viscut quan hi ha un incendi com per exemple: haver de tallar l'autopista, enter d'altres.

Al llarg de trenta anys aquesta zona ha estat escenari de grans incendis. El més recent va ser el de juliol de 2012 que va començar en l'eix principal de comunicació transfronterer a l'Empordà, va devastar 13.000 hectàrees de bosc i va ocasionar la mort de quatre persones. L'any 1968 va haver-hi un incendi al Pertús que va durar cinc dies i va causar la mort de cinc bombers francesos i va cremar més de 16.000 hectàrees de bosc. En el Projecte Cooperem hi participen set socis: tres de catalans i quatre de francesos ( Departament d'Interior de la Generalitat, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, la Diputació de Girona, el Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales, el Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, l'Office National des Forêts i el SIVU-Albères). Aquest projecte, com explica el director territorial d'Interior, s'ha inspirat en el protocol d'actuació binacional que ja funciona del túnel del Pertús. Així ara quan calgui actuar sobre el terreny tant per part dels Bombers de la Generalitat com dels Pompiers no caldrà passar per Madrid o París. Ja que fins ara a l'hora d'haver d'anar a operar en un dels dos països per part del cos estranger sempre calia el vistiplau. Aquesta nova operativitat ja començarà a aquest estiu.