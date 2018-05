El PSC d'Olot avisa dels perills ambientals dels llaços grocs

El portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Olot, Josep Guix, ha avisat del perill per al medi ambient que representen els llaços grocs de plàstic que hi ha escampats pel centre d'Olot. En declaracions a Ràdio Olot, Guix ha precisat que els socialistes estan a favor de la llibertat d'expressió.

El portaveu socialista ha volgut diferenciar que una cosa és el valor simbòlic dels llaços i una altra el material del qual estan fets. Ha explicat que els llaços de plàstic no es degraden i acaben al riu o a les clavegueres i afecten els arbres dels quals pengen. Ha afirmat: «Jo entenc que tothom pot tenir llibertat d'expressió. Ha opostat que segons el seu criteri, «els independentistes haurien de posar llaços de paper o roba, però no de plàstic».

També, ha fet referència a les ordenances reguladores de l'espai públic. Ha exposat que les normes marquen que els espais públics s'han de respectar i que hi ha assenyalats els llocs, on es poden penjar els cartells i les pancartes. Ha opinat: «Cal que tothom es pugui manifestar, però amb un ordre».

Les declaracions de Guix han provocat una reacció immediata a les xarxes socials, sobretot des del sector independentista. Per exemple, una resposta ha estat que si no hi hagués gent que els despengés, els llaços de plàstic no irien a parar al riu.

La posició de l'Ajuntament ha estat definida en diverses ocasions per l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT). Corominas considera que els llaços grocs són la resposta a una situació fora del normal propiciada per la situació actual. Segons el seu criteri, «si hi hagués neutralitat en la democràcia, l'espai públic hauria de ser neutral»

La posició de la municipalitat és ser tolerant amb les manifestacions polítiques dels bàndols compromesos a favor o en contra de la independència. La principal premissa és que les manifestacions no siguin una molèstia per als veïns.

Ahir, Olot va començar el dia amb més llaços grocs al carrer per motiu d'una escampada dels CDR. L'acció va incidir a la zona de la plaça Mercat. En altres dies, hi ha hagut gent que els treia. Segons fonts de l'Ajuntament no hi ha hagut incidències relacionades anb els llaços grocs.