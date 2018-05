Un sindicat dels Mossos denuncia que hi ha aigües fecals a la comissaria de Banyoles

Un sindicat dels Mossos d'Esquadra denuncia l'aparició d'aigües fecals a la comissaria de Banyoles.

La Uspac denuncia la "insalubritat" i reclama manteniment en aquest equipament de districtre.

En un dur comunitat, destaca que aquesta comissaria de districte "s'està agreujant el problema d'embussament de les canonades" i això genera segons asseguren que quedin "inutilitzats un dels urinaris i una dutxa del vestidor d'homes".

Aquest fet, provoca segons denuncien que hagin rebufaT les aigües brutes. Fet que genera incomoditats pels agents ja que això suposa, diu la Uspac, males olors, entre altres.

La comissaria de districte dels Mossos a Banyoles comparteix espai amb la de la Policia Local però està pendent d'obres. Ja que com diu el sindicat, l'any 2011 el Departament d'Interior ja reconeixia que la comissaria s'havia quedat petita i "estudiava", a mig termini, la seva ampliació.



Manteniment "mínim"

Aquesta demora de noves obres provoca, segons la seva opinió, "que el manteniment de les instal·lacions sigui el mínim". I afegeix que quan se'ls demana per fer-ne més, "la resposta fàcil de l'Administració és "que està pendent de les obres de remodelació".

Per tot això, destaca que "no hi ha excusa que justifiqui aquest retard i provocant que les condicions amb les que hem de treballar Mossos, allà destinats, siguin cada cop pitjors".

Per tot això, reclamen que es facin les obres adequades. Per tal que els agents pugui treballaren "les mínimes condicions dignes per a realitzar la seva tasca amb unes garanties higiènico-sanitàries".