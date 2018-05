Una tempesta curta i intensa fa caure part d'un arbre a Girona

Un temporal curt però intens. Aquest migdia una tempesta ha descarregat amb força a les comarques gironines deixant en alguns casos més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A la ciutat de Girona ha estat un dels llocs on s'ha notat més, quan de cop ha esclatat a tres quarts de dotze, finalitzant al cap de poca estona amb una notable quantitat d'aigua acumulada als carrers del centre i la caiguda d'una branca d'un arbre.



Els Bombers han hagut d'actuar a la ronda de Sant Antoni Maria Claret al voltant de dos quarts d'una per retirar aquesta branca que s'havia trencat a causa de la intensa pluja. Els agents de seguretat han procedit a tallar-la en trossos i retirar-la de la calçada perquè els vehicles poguessin tornar a circular amb tranquilitat. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per intensitat de pluja.



Aquest és l'aspecte que presentava el carrer Nou del Teatre i la Plaça Bell-lloc poc després de la tempesta



En alguns punts de l'Alt Empordàcom per exemple a. Tot i això els ruixats no han estat iguals arreu de la demarcació i mentre en alguns llocs descarregava el temporal, en altres com a la comarca del Baix Empordà feia sol i no es registrava ni pluja ni vent.Es preveu que de cara a demà el temps guanyi estabilitat i hi hagi un augment de les temperatures.