Usuaris de l'alta velocitat reclamen afegir un tren des de Barcelona al vespre

La ruta ferroviària entre Barcelona i Girona (en els dos sentits) és la que més viatgers registra de tot Espanya en serveis de mitjana distància, amb trens regionals i d'alta velocitat. Quatre anys seguits liderant el rànquing amb 1.846.565 passatgers el 2016 (últimes dades disponibles), un 6,8% més que el 2015 i bastant per sobre de la següent de la llista, Madrid-Toledo, amb 1.548.962. Amb tot, hi ha peticions perquè les inversions i millores arribin en consonància amb aquest volum de passatgers. Entre elles, els horaris i la millora de freqüències, una reivindicació de molts usuaris que ja ha guanyat algunes peticions i encara altres de pendents.

La darrera batalla guanyada tenia lloc precisament a principis d'any, amb l'avançament en 15 minuts del primer comboi d'alta velocitat de Sants perquè els usuaris puguin arribar a la feina a les 8, a Girona. Així, en comptes de sortir a les 7.20, com feia fins al desembre, ara surt a les 7.05. Llavors, un grup d'usuaris habituals de l'alta velocitat van lliurar 300 signatures a l'Ajuntament de Girona, i la mediació va donar fruits.

Per l'altre costat, ara hi ha reivindicacions d'usuaris que també s'han dirigit a l'Ajuntament amb la petició que es pugui establir un servei addicional i complementaris als ja existents a la franja horària entre les 20 i les 21 hores. Actualment, en sentit Girona, a principis de la tarda, quan la majoria surt de treballar, s'ofereixen Avant a les 17.37, 18.30 i 18.50 i, el penúltim del dia, a les 19.25 hores.

Però els que acaben més tard, cap a les 20 hores, tenen un mitjana distància (MD) a les 19.55 i un a les 20.55. I l'últim AVANT del dia que no surt fins a les 21.40 i llavors ja hi ha l'últim MD a les 21.55.

En qualsevol dels casos, significa arribar a l'estació de Girona més enllà de les deu de la nit (a Figueres passats dos quarts d'onze de la nit). Després de dirigir-se a l'Ajuntament de Girona, la qüestió ha arribat a mans del senador gironí del PDeCAT, Joan Bagué, que va rebre el col·lectiu d'usuaris.



Pròxima reunió amb Renfe

L'objectiu és que pugui intermediar a Madrid per aconseguir afegir (sense que s'alteri cap altre tren) un comboi entre les 20 i 21 hores per arribar cap a un quart de deu de la nit a la ciutat de Girona i «poder conciliar la vida laboral i familiar», va explicar ahir el senador. De fet, Bagué ja ha formulat una pregunta per escrit al Govern espanyol. A més, va dirigir la petició verbalment al president d'Adif. El senador del Partit Demòcrata també va confirmar que ja ha demanat una reunió i està a l'espera per fixar hora amb el director comercial i d'horaris de Renfe per poder mantenir la trobada a Barcelona amb alguns representants dels usuaris gironins.