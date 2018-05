Bolcats contra el tabaquisme

Els hospitals, centres d'atenció primària i entitats de les comarques gironines se sumen aquests dies a la commemoració de la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Contra el Tabac, que és avui, amb activitats per promoure els hàbits saludables i lluitar contra un dels més nocius: el tabaquisme. I és que, segons les dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, actualment una de cada quatre persones de la demarcació són fumadores. Malgrat el descens de la població fumadora -en un any s'ha reduït del 25,3 al 23% la prevalença de l'hàbit a Girona i a Catalunya ha assolit mínims històrics-, hi ha encara 1,5 milions de catalans que fumen i el tabac està vinculat a una de cada sis morts.

És per això que professionals, entitats i institucions es bolquen aquests dies en recordar que les cigarretes causen més d'una mort al dia a Catalunya, i ho fan amb activitats esportives, promovent la dieta saludable i sobretot, fent evidents els riscos d'un hàbit que cada any deixen 60.000 catalans.

A l'hospital d'Olot van donar el tret de sortida a la Setmana Sense Fum dissabte passat, amb activitats per potenciar l'exercici físic i els hàbits de vida saludable. Una seixantena de persones van participar en una sessió de country i una altra de ioga, i després van fer un berenar saludable amb fruita i aigua. Per avui, el centre muntarà a l'entrada de consultes externes i a Pediatria dos túnels de globus d'heli per representar, a gran escala, els problemes que el tabac causa al cor dels fumadors, ja que enguany la jornada està dedicada a l'impacte del fum en la salut cardiovascular.

Al Baix Empordà també fa dies que fan accions de sensibilització. L'hospital i el CAP de Palamós, el de Palafrugell, el de Torroella de Montgrí i avui el de la Bisbal d'Empordà, han acollit taules informatives amb consells per deixar l'hàbit, com l'ús d'aplicacions, i on s'han fet cooximetries per mesurar la quantitat de monòxid de carboni que es respira i detectar la pèrdua de capacitat d'oxigenació de la sang.

Una de les novetats d'aquest any ha estat la instal·lació d'una exposició fotogràfica al CAP de Palamós que després rotarà per altres ambulatoris dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). L'exposició gira a l'entorn del tabac, però des d'un punt de vista diferent: no toca tant els perjudicis sobre l'organisme sinó sobre el medi ambient. Així, s'hi expliquen els efectes del tabac en relació a la deforestació, els pesticides, l'aigua, el fum, les burilles o els incendis que provoca.

Avui, per commemorar el Dia Mundial Sense Tabac, s'oferirà esmorzar de maduixes amb xocolata als CAP de La Bisbal, Torroella, Palamós i Palafrugell. A Palamós Gent Gran, i les residències Palafrugell Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran i Suris Gent Gran també s'oferirà un esmorzar de xocolata amb melindros.

Un any més, l'hospital de Campdevànol també se suma a la causa amb l'objectiu d'ampliar al màxim la difusió d'informació sobre les conseqüències nocives d'aquest hàbit. Avui hi haurà una paradeta a l'entrada del centre, on es repartiran globus de diferents colors per a fumadors actius, no fumadors, fumadors passius i ex-fumadors. L'objectiu és col·locar els globus en un dibuix gegant d'un pulmó i aconseguir així representar quina és la situació de la població respecte el consum de tabac. També hi haurà un photocall, perquè els usuaris i treballadors de l'entitat es puguin fer fotografies, que es penjaran a l'entrada de l'fospital a mode de collage.

Des de l'ABS de Ribes de Freser-Campdevànol també s'han impulsat una sèrie d'activitats a les escoles per tal que els alumnes de 6è de primària, 1r i 2n d'ESO entenguin els efectes perjudicials que té el consum de tabac.

«Hi ha dades que confirmen que la mitjana d'inici de consum de tabac és a partir dels 13,5 anys, motiu pel qual és important organitzar accions dirigides, també, als més joves», explica el doctor Joan Grané, director gerent de l'hospital de Campdevànol, un centre que l'any passat va ser reconegut amb el «nivell d'or» de la Xarxa Internacional d'Hospitals Sense Fum.

També s'ha adherit a la Setmana Sense Fum la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, amb activitats als centres d'atenció primària com exposicions, una taula rodona, xerrades o parades informatives.

En el cas dels centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Saltut a Girona, són diversos els que s'han adherit a l'efemèride. Els professionals del CAP de Celrà han lluït samarretes per ajudar a deixar l'hàbit tabàquic i han fet un muntatge al centre amb algunes xifres impactants relacionades amb el consum diari de tabac, i en el cas de Banyoles, per exemple, han convidat els usuaris del CAP a fer d'inspectors per buscar el culpable de la mort de siluetes marcades a terra.

Al seu torn, l'AECC-Catalunya contra el Càncer de Girona ha organitzat una taula informativa per aquest matí una taula informativa a la Rambla de la Llibertat de Girona.