Els centres de l'ICS fomenten la deshabituació del tabac amb un centenar d'activitats

Els centres de salut de l'ICS celebren aquests dies prop d'un centenar d'activitats adreçades a fomentar la consciència dels perjudicis que causa el fum del tabac i a potenciar la deshabituació, coincidint amb la celebració, avui 31 de maig, del Dia Mundial sense Fum.

A l'hospital Josep Trueta, els actes s'han concentrat avui a l'exterior del centre, on es convidava els usuaris fumadors a canviar cigarretes per pomes, per representar el canvi d'un hàbit tòxic per un de saludable. Al mateix temps, al vestíbul de l'hospital, professionals del Servei de Pneumologia han informat de les diverses fórmules que ofereix l'ICS Girona per ajudar a la deshabituació (consultes mèdiques i sessions grupals), a més de fer-los cooximetries i espirometries.

Durant tota la setmana la majoria de centres d'atenció primària de l'ICS Girona han organitzat, en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, diferents accions, més d'un centenar, per conscienciar els seus usuaris de la importància de deixar el tabac.

Aquestes han consistit, sobretot, a donar informació a la població de totes les edats sobre els perjudicis que el tabac causa a la salut. També s'han fet proves de saturació, mesures de la pressió arterial, tests de dependència del tabac, i, en tots els casos, s'ha ofert ajuda a la ciutadania per deixar de fumar.

També s'han organitzat diverses campanyes per a les xarxes socials, caminades saludables i activitats dinamitzades als parcs urbans de salut, a més de tallers de prevenció i l'intercanvi de cigarretes per fruita.