Un incendi forestal obliga a tallar la C-65 a Llagostera

Un incendi forestal ha obligat a tallar la circulació a la C-65 al seu pas per Llagostera durant una hora aproximadament, segons ha informat el Servei Català de Trànsit poc després de 2/4 de quatre de la tarda.

El foc ha afectat la via als quilòmetres 9 i 8,5, on es bifurca amb la variant que enllaça amb l'AP-7, prop del terme municipal de Santa Cristina d'Aro i del traçat de la via verda del Carrilet.

Al lloc dels fets han treballat cinc dotacions dels Bombers que han aconseguit controlar el foc poc abans de 2/4 de 16 de la tarda.