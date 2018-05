Desarticulada la banda que assaltava cases a Bescanó

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda de deu persones que assaltava i robava en cases de Bescanó (Gironès). Les primeres detencions es van produir el passat 25 de març quan la policia va arrestar cinc homes relacionats amb els fets. Tots cinc van ingressar a presó després de passar a disposició judicial. Se'ls imputen un total de 24 delictes.

El 24 de maig la policia van detenir tres homes més a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i aquest dilluns, un home i una dona, a Vilablareix i Anglès (Selva). Els investigadors sostenen que els arrestats irrompien en masos i cases gràcies a la informació que els facilitava un dels integrants de la xarxa, que era veí de la zona. La investigació, que continua oberta, es va iniciar el 8 de juliol després que es produís el primer robatori.

El primer robatori es va produir el 8 de juliol de l'any passat a la carretera de l'Estanyol. Poques setmanes després, el 29 de juliol se'n va registrar un altre a l'N-141 entre Bescanó i Vilanna. El tercer va tenir lloc en una casa del carrer Josep Pla de Bescanó el 28 d'agost i el darrer es va produir el 7 d'octubre en una finca de Vilanna.

Arran de les investigacions iniciades, els Mossos van detenir el 25 de març cinc homes, d'entre 21 i 43 anys i de nacionalitat espanyola, dominicana i equatoriana, pels quatre robatoris a les poblacions de l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Riudellots de la Selva.

Tots cinc van ingressar a presó després de passar a disposició judicial. Se'ls imputen fins a 24 delictes (quatre per robatori amb violència, quatre per tinença il·lícita d'armes, cinc per lesions, deu per detenció il·legal i un per pertinença a grup criminal).

La policia encara tenia sobre la taula cinc noms més relacionats amb els fets. El 24 de maig van detenir tres homes més a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i aquest dilluns van arrestar un home i una dona a Vilablareix i Anglès.

Els Mossos donen per desarticulada la xarxa tot i que la investigació continua oberta.