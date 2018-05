Un estudi científic analitzarà el benefici per a la salut de viure a la vall de la Cerdanya

Els empresaris de la Cerdanya i el Capcir reunits en el clúster Sol dels Pirineus des del 2012, que treballa per reimpulsar el turisme a partir dels conceptes de salut i benestar, es dotaran d'un estudi científic que demostri els beneficis reals per a la salut que suposa viure o estar-se a la vall. Per això ha contactat amb la Universitat de Girona, l'Hospital de Cerdanya i el Laboratori Europeu de Salut i Rendiment en Altitud de la Universitat de Perpinyà, el qual ja ha començat a fer l'informe mèdic amb esportistes d'elit que, després, sustentarà l'oferta turística de salut.

L'estudi que vol aprofitar l'empresariat local ha de fonamentar aquesta oferta es portarà a terme durant un any i incorporarà a partir d'ara la població en general que faci cinc anys, com a mínim, que viu a la vall.

Els empresaris busquen 300 persones de la Cerdanya a les quals es faran un qüestionari i una prova mèdica en funció de l'edat que inclourà, per exemple, proves d'esforç o anàlisis sobre les pulsacions o l'oxigen a la sang.

Després es compararan els resultats amb població que viu a la línia de la costa per demostrar els beneficis de la vida a la Cerdanya i el seu entorn.

El mes que ve es presentaran els primers resultats i a final d'any es preveu que es donaran a conèixer els definitius.



Finançament europeu

El director del clúster Sol dels Pirineus, Ramon Treserras, ha remarcat que l'estudi mèdic és clau per a la difusió dels futurs nous productes turístics perquè suposaran una base objectiva sobre els beneficis de visitar la Cerdanya per viure-hi o fer-hi una estada. L'estudi disposa del finançament de la Unió Europea.