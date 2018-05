Les Festes del Tura d'Olot estrenaran el Firal i barraques de disseny

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), ha anunciat que el passeig del Firal estarà quasi al 100% per les festes del Tura i n'ha previst la finalització total de les obres per l'octubre o, com a molt, pel novembre. La nova imatge del Firal comptarà amb unes barraques de disseny adequades.

Es tracta de 8 estructures dissenyades per l'equip responsable del projecte arquitectònic del Firal, XAA Bayona-Alba Colomer-Adrià Villarejo. Les noves barraques estan en consonància amb la nova pavimentació, els fanals i el mobiliari del passeig.

Les barraques constaran d'una barra de 1,10 metres d'altura i per tal de protegir el nou paviment i per facilitar el muntatge de les barraques disposaran d'una tarima que cobrirà tota la part interior.

Segons va explicar l'alcalde, les barraques s'ubicaran al mateix passeig a la vora dels arbres, mentre que les barres de metall ubicades en els clots dels arbres disposaran d'un indret per a la connexió elèctrica i s'ha previst una connexió a la xarxa de clavegueram i connexió d'aigua.

Les barraques han costat uns 60.000 euros i la Junta de Govern del dijous, dia 31 de maig, va aprovar el plec de clàusules que hauran de complir les empreses que vulguin fer-se càrrec de les barraques de Festes del Tura. L'Ajuntament d'Olot té previst contractar la fabricació el muntatge i el desmuntatge de les barraques de Festes del Tura per als pròxims anys.

La proposta preveu situar les barraques a la zona arbrada del passeig, entre els forats que suporten els arbres. La idea és deixar lliure la zona del Firal Petit, que amb les obres ha quedat molt gran, per a concerts. Present a l'acte, el regidor de Festes, Josep Berga (PDeCAT) ha anunciat una programació excepcional per a les properes festes.