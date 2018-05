El Govern prohibirà extreure corall a menys de 50 metres

El Ministeri d'Agricultura està preparant mesures per prohibir l'extracció de corall en profunditats inferiors a 50 metres i el gremi extractor s'ha compromès a incorporar satèl·lits als seus vaixells, segons va assegurar ahir el govern espanyol. Així mateix, el ministeri d'Agricultura i Medi Ambient treballa amb l'Organització de l'ONU per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) i al juny està prevista una presentació d'un informe sobre com fer campanyes de prospecció per preservar el corall vermell. D'altra banda, l'administració central també està en contacte amb la Generalitat per a solucionar el problema de l'extracció de corall.

D'aquesta manera es pot resumir la resposta del secretari general de Pesca, Alberto López-Asenjo, ahir al Senat, a una pregunta de la senadora Elisenda Pérez, d'ERC, sobre les intencions del Govern per regular la pesca del corall vermell. Pérez s'havia referit a les 12 llicències concedides a Catalunya, malgrat estar el coral «en perill d'extinció». López-Asenjo va afegir a la resposta anterior que estan preparant mesures per prohibir l'extracció de corall en profunditats inferiors a 50 metres i que el gremi extractor s'ha compromès a incorporar satèl·lits als seus vaixells.



Protestes pels 12 permisos

A començament de maig, una setantena d'organitzacions van protestar pels 12 permisos concedits pel Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient. En una carta a la ministra Tejerina, recordaven que el 90% de les colònies en la costa catalana es troben en estat crític.

Les 12 llicències concedides eren per pescar corall vermell en aigües exteriors entre Begur i Arenys de Mar, just a tocar de l'àmbit inclòs a la moratòria de la Generalitat. El Departament d'Agricultura havia anunciat que la mesura es començaria a aplicar aquest 2018 i es perllongaria fins al 2027, suspenent els permisos que es donaven en aigües interiors (sota la seva competència) des del Cap de Begur fins a la frontera francesa.

La limitació volia evitar que Catalunya perdés les darreres colònies que té d'aquesta espècie. La mesura es va adoptar després d'encarregar un informe a un grup de científics, que va concloure que el 90% de les poblacions en aigües catalanes estaven en estat crític.