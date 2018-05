L'Oncoswim ja ha recaptat 16.600 euros contra el càncer de mama

Els setze equips que participaran aquest dissabte en la tercera edició de l'Oncoswim, la nedada solidària que organitza la Fundació Oncolliga Girona i el CN RadikalSwim, ja han recaptat 16.574 euros per la investigació contra el càncer de mama. La travessia solidària entre l'Estartit i Calella es complementarà amb una altra nedada més curta, la Milla Solidària (1,5 km), de caràcter popular i apta per a tots aquells a qui els agradi nedar al mar. Els diners que es recaptin amb les dues proves es destinaran íntegrament a finançar un projecte d'investigació sobre el càncer de mama triple negatiu, un tipus especialment agressiu i que afecta sobretot dones joves, que està desenvolupant un equip d'investigadors de la Universitat de Girona (UdG), amb el suport d'Institut Català d'Oncologia (ICO) Girona.

El repte Oncoswim consisteix a nedar 30 quilòmetres en aigües obertes per equips de quatre nedadors que poden triar entre dues modalitats: per relleus o en grup. Per inscriure's, els equips han de fer un donatiu mínim de 500 euros a la Fundació Oncoliga Girona, que els destinarà íntegrament a la investigació sobre el càncer. A dia d'avui, els equips participants ja sumen 16.574 euros recaptats, que serviran per ajudar a trobar nous tractaments per a les pacients amb càncer de mama.

Els equips prendran la sortida a partir de les 6.20 del matí, a la platja de l'Estartit, i l'arribada està prevista entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre a la platja d'en Calau, a Calella de Palafrugell.

Pel que fa a la Milla Solidària, es tracta d'un recorregut d'aproximadament 1,5 km que es correspon amb l'últim tram de l'Oncoswim, entre Llafranc i la platja d'en Calau. La inscripció solidària a aquesta minitravessia té un cost de 20 euros (23 euros si no es té llicència federativa). Els diners recollits se sumaran als donatius que facin els equips i al que es recapti amb el Dorsal 0. La sortida de la prova està prevista a les 5 aproximadament, per tal que l'arribada dels participants coincideixi amb dels nedadors de la travessia de 30 km.



Estudi clínic a Girona

Per tercer any consecutiu tots els diners recaptats es destinaran a finançar un projecte d'investigació sobre el càncer de mama triple negatiu desenvolupat pel Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab) de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, en estreta col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO).

L'objectiu d'aquesta investigació és trobar nous tractaments per a pacients amb càncer de mama triple negatiu, un subtipus de càncer molt agressiu que afecta sobretot dones joves i pel qual actualment no hi ha una teràpia específica.

Després d'una primera fase preclínica, l'equip investigador, dirigit per les doctores Teresa Puig i Gemma Viñas, està realitzant ara un estudi clínic seleccionant mostres de pacients amb càncer de mama triple negatiu diagnosticades a Girona per analitzar si expressen diferents biomarcadors (proteïnes) que puguin ser possibles dianes de nous tractaments basats en el te verd o els seus derivats que permetin desenvolupar nous medicaments per a aquest subtipus de càncer.