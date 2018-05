L'oposició exigeix els comptes de la tele per cable de Camprodon

El cap de l'oposició a l'Ajuntament de Camprodon, Esteve Pujol (Tots per Camprodon-CP) va demanar un informe dels ingressos que l'Ajuntament obté pel servei municipal de televisió per cable. Esteve Pujol va plantejar la seva demanda en el ple que va tenir lloc la nit del dimarts, dia 29 de maig.

Pujol va argumentar que l'Ajuntament recapta uns 28.805 euros anuals provinents de la taxa del servei de televisió per cable i, en canvi, només gasta 8.349 euros per un servei, que, segons ell, va malament.

Va assenyalar que, segons els seus comptes, l'Ajuntament guanya 20.456 euros. Va dir: «cosa que al meu entendre és irregular». També va demanar que l'Ajuntament retorni el suposat benefici als abonats i va dir: «El que no pot ser és que l'Ajuntament hi faci negoci».

Pujol va exposar que havia mirat la tipologia del cobrament del servei de televisió per cable municipal i va veure que és una taxa. En aquest sentit, va dir: «Una taxa és per pagar un servei, i l'Ajuntament està molt lluny de donar aquest servei». També, va acusar l'equip de govern de Junts Fem Camprodon-ERC de voler deixar morir el servei «per inanició».

Per demostrar-ho va apuntar que a l'inici del mandat hi havia 624 abonats i ara n'hi ha 517. Va precisar que el preu per estar abonat a la televisió per cable municipal és de 70 euros anuals.

El cap de l'oposició va explicar que una tempesta que va tenir lloc el dimarts, dia 22 de maig, va provocar una marxa de la llum i els abonats van deixar de veure els canals de la televisió.

Al cap d'unes hores van recuperar la visió dels canals de la Televisió Digital Terrestre, però, segons va dir, els canals estrangers a l'hora del ple de dimarts encara no es veien.

Per la seva part, l'alcalde de Camprodon, Xavier Sala (Junts Fem Camprodon) va lloar el servei de televisió per cable fundat per un consistori anterior i va precisar que l'equip de govern no té la intenció de suprimir-lo. Va dir: «Cap voluntat de suprimir la televisió per cable. Senzillament adaptar la televisió per cable a les necessitats actuals».

Va explicar que la idea de l'Ajuntament és adequar el servei a la xarxa de fibra òptica. Sala va atribuir els canvis en la visió dels canals internacionals a causes desvinculades de la tempesta del dia 22 de maig. Va dir: «No és cap avaria».

Va precisar que per motius de drets hi ha canals que no es poden posar. Va respondre: «No voldràs que jo, com a alcalde, digui quins canals es poden rebre o no». Va explicar que ara té lloc una reestructuració de la graella i que l'Ajuntament paga un cànon pels canals.

També va explicar que el 2017 l'empresa que gestionava el servei va acabar el contracte i ara volen integrar el servei a la xarxa de fibra òptica.

Va dir: «Hi ha la voluntat de transformar la televisió per cable en una xarxa de fibra òptica per tal que sigui complementària a les xarxes de fibra òptica privada que ja tenim».

L'alcalde va apuntar que parlarien amb el servei d'Intervenció de l'Ajuntament per tal de facilitar l'informe econòmic que va demanar Esteve Pujol.