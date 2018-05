Les Planes aprova reformar l'escola i els vestidors del camp de futbol

L'Ajuntament de les Planes va aprovar, en el ple extraordinari del dimarts 29 de maig, destinar 90.555 euros a l'adaptació d'un local situat al carrer Ramon Costa per adequar-lo a vestidors del camp de futbol.

Dels 90.555 euros, 12.000 ja estaven previstos en el pressupost d'enguany i la resta provenen del romanent d'exercicis anteriors.

També van aprovar destinar 42.784 euros a la reforma de l'escola municipal. La idea és que amb aquesta inversió la reforma de l'escola quedi acabada.

Enguany, l'Ajuntament de les Planes haurà dedicat més de 150.000 euros a la reforma de l'escola.

Es tracta d'un edifici que precisament enguany fa 100 anys que va ser posat en servei. Per això, en els últims anys, l'Ajuntament ha dedicat bona part dels seus esforços a finançar obres de millora de la calefacció, dels tancaments, d'ampliació d'aules o de la teulada. Fins fa poc, no ha pogut afrontar obres de millora de la imatge com pot ser pintar la façana.

L'alcalde Eduard Llorà ha demanat més ajut de la Generalitat perquè considera que l'Ajuntament ha de fer-se càrrec d'un equipament escolar amb valor històric afegit.