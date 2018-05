Projecte de carril bici supès sobre el riu Ter

Un recorregut espectacular. L'Ajuntament de Celrà lidera una iniciativa consistent a obrir una nova ruta ciclista a la província, que en aquest cas connectaria el municipi amb la ciutat de Girona. El «projecte bàsic» preveu construir una vistosa plataforma metàl·lica encastada al mur que suporta la via del tren i suspesa sobre el riu Ter. El consistori ja busca finançament.

l «projecte bàsic» de connectar Celrà i Girona a través d'un carril bici ja és a mans de l'Ajuntament de Celrà, l'impulsor d'aquesta nova via verda. Després d'analitzar tres alternatives, el consistori, un cop intercanviades opionions amb l'Agència Catalana de l'Aigua i el gestor ferroviari espanyol Adif, ha decidit apostar per la que proposa que una part del traçat del carril bici discorri suspès per sobre del riu Ter. Perquè això sigui possible, la idea de l'estudi Martí Franch, l'encarregat de dissenyar el projecte constructiu, consisteix a construir un pont de metall espectacular adossat al mur de contenció de la via del tren. Posar en marxa el carril bici tindrà un cost estimat d'un milió d'euros i l'Ajuntament celranenc, explica l'alcalde, Dani Cornellà, a partir d'ara «començarà un seguit de reunions amb diferents administracions i consorcis» amb l'objectiu de trobar el finançament necessari. La corporació aposta per «dur a terme» aquest projecte el més aviat possible.

El carril bici, segons el projecte, constarà de tres trams: el primer discorrerà paral·lel al curs del Ter; el segon, per la vistosa passera metàl·lica suspesa sobre el riu, mentre que el tercer enllaçarà amb el camí de Campdorà.

La primera alternativa plantejava fer passar el traçat en paral·lel a la llera sud del riu, entre vessants i talussos de bosc i a través d'un congost; aquesta opció, apunta Cornellà, va quedar descartada perquè no oferia prou garanties de seguretat i perquè no convencia la Direcció General de Carreteres; la segona alternativa, que també ha quedat desada al calaix per l'elevat cost econòmic i per les dificultats tècniques, proposava construir una passer fins a Sant Julià de Ramis.