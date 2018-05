Salt i Palamós reben els nous residents

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i els centres de salut del Baix Empordà han donat la benvinduda aquests dies als residents que s'incorporen a les institucions per a formar-se a l'hospital Santa Caterina de Salt, al de Palamós, a la Xarxa de Salut Mental o als centres d'atenció primària i han acomiadat els que acaben la seva especialitat aquest curs.

En el cas de l'IAS, ahir va donar la benvinguda oficial als catorze residents que es formaran a la institució durant un període de dos a quatre anys, en funció de l'especialitat. Es tracta de dues llevadores i dues infermeres en salut mental que faran un cicle formatiu de dos anys; tres metges residents de psiquiatria, dos psicòlegs residents de psicologia clínica, i 5 residents de medicina familiar i comunitària en rotació hospitalària, amb una durada de quatre anys d'especialitat.

Durant l'acte, els representants de l'IAS van posar de relleu el seguiment individualitzat de la formació i van destacar l'objectiu de formar professionals «reflexius i crítics».

Dels deu residents que han acabat la seva especialitat a l'IAS, set s'hi quedaran a treballar: cinc professionals de salut mental, una llevadora i un metge de família.

A banda de la formació sanitària especialitzada que duen a terme els residents que han triat l'IAS com a centre docent, la institució acull més de 700 estudiants en pràctiques durant el curs acadèmic.

En el cas dels Serveis de Salut del Baix Empordà, van fer l'acte de benvinguda dels nous residents divendres i de comiat als que acaben l'especialitat divendres passat.

Actualment a la institució hi ha 38 especialistes en formació, i se n'hi incorporen det: una llevadora, dos professionals d'infermeria familiar i comunitària i cinc metges de medicina familiar i comunitària; a més de dues residents de la unitat de medicina familiar i comunitària de Girona.

Durant l'acte la institució va aprofitar per agrair la tasca dels residents que han acabat la seva residència aquest mateix 2018, que van tenir un homenatge per part dels seus tutors, dels serveis i centres d'atenció primàriaa on han realitzat l'especialitat.

Dels nou professionals que acaben la seva residència, tres continuaran treballant als centres de salut de la comarca, al servei d'Urgències de l'hospital palamosí i a l'equip d'atenció primària de Palafrugell.