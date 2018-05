Sancions per a les identificacions falses, a Ripoll

L'Ajuntament de Ripoll, en el seu darrer ple va aprovar de manera inicial, sancionar els conductors que la Policia Municipal detecti amb un tiquet de permís de circulació pel centre i en canvi la matrícula del vehicle no es correspongui amb la marcada.

Les sancions poden anar dels 40 euros fins als 300 euros quan hi hagi reincidència. L'acord va tirar endavant amb els vots a favor de PdeCAT, ERC, Fem Ripoll i l'abstenció de la CUP. En el decurs del ple la regidora de Seguretat Ciutadana, Maria Dolors Vilalta, va explicar que en el barri vell els vehicles no hi poden romandre més de 3 minuts.

Per controlar-ho tenen 7 càmeres de videovigilància amb lectors de matrícules. Això no obstant, han detectat conductors que passen pel centre per fer drecera i d'altres que fan servir els tiquets d'identificació dels veïns.

A part de modificar l'ordenança municipal de circulació per la gent que fa servir els tiquets sense tenir dret, també van aprovar canvis per adequar les normes a comerciants, industrials i propietaris de garatges.