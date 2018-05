Sis quilòmetres de cua a l'N-II per unes obres a la via

Unes obres a l'N-II al seu pas per Vidreres van provocar ahir retencions de fins a sis quilòmetres de longitud durant prop d'una hora i mitja.

Els treballs d'aquesta via van començar pels volts de les nou del matí i des de llavors hi va haver retencions, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). La situació viària es va poder donar per normalitzada pels volts d'un quart d'onze del matí.

Es dona el cas que en aquest mateix tram, dues hores abans hi havia hagut un accident de trànsit amb dos ferits lleus.

El tram d'obres abraçava entre el quilòmetre 690 i el 696, en els dos sentits de la marxa. Els treballs formen part a les obres de desdoblament que es fan entre Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva. Uns treballs que es van fent però que generen problemes als conductors com va passar ahir.

Mentre va durar les cues, els obrers van estar donant pas alternatius als vehicles que circulaven en els dos sentits de la marxa d'aquesta Nacional II. La cua arribava a Tordera, segons alguns afectats.

Poc abans que es comencés a fer aquest pas alternatiu es va produir un accident de trànsit en aquest mateix tram de via, en concret va tenir lloc pels volts d'un quart de vuit del matí a l'altura del quilòmetre 692. En concret van xocar una furgoneta i un cotxe. Dos dels seus ocupants, segons l'SCT, van resultar ferits.

Un cop ja fora l'accident de trànsit, es van provocar les cues pels treballs a la carretera. En una hora, pels volts de les nou del matí, que va especialment carregada ja que hi circulen molts conductors que van cap a la ciutat de Girona o cap al nord de la província o en sentit la Costa Brava sud, Tordera o Barcelona.