El transfronterer forma metges i infermers per intervenir en vols d'helicòpter

Unificar els criteris i protocols que es duen a terme a l'hora d'estabilitzar un malalt, preparar-lo per a un trasllat en helicòpter medicalitzat o, fins i tot, monitoritzar-lo durant el vol és l'objectiu d'un curs que es va impartir tota la setmana passada a l'hospital transfronterer de la Cerdanya.

La formació va aplegar prop d'una cinquantena de professionals de la salut, entre metges i infermers, provinents tant d'arreu de Catalunya com d'altres punts de l'Estat espanyol i de l'Amèrica del Sud.

I és que el curs de tripulant d'helicòpter medicalitzat que acull l'hospital de la Cerdanya és únic a Catalunya i, entre d'altres, serveix per ensenyar als professionals de la salut a fer les maniobres de càrrega i descàrrega i a saber com manipular un malalt o una víctima d'un accident mentre dura el trasllat amb l'aparell. A més, també s'han organitzat diversos tallers d'emergències d'àmbit prehospitalari.

Tot plegat, amb l'objectiu que estiguin més integrats a la tripulació, col·laborin, si és necessari, en la garantia de les mesures de seguretat i evitin els possibles obstacles que impedeixin al pilot tenir un camp de visió adequat.

Catalunya disposa de quatre helicòpters medicalitzats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i són vuit les persones que, cada dia, estan de guàrdia per atendre les necessitats que hi puguin sorgir.

Per tant, tal com explica el cirurgià de l'hospital de Cerdanya i director del curs, Antoni Veres, els professionals que hi treballen en aquesta àrea ja han dut a terme la formació en edicions anteriors.

En el conjunt de les dotze edicions que s'han celebrat fins ara hi han passat unes 600 persones, motiu pel qual l'organització pensa, de cara al futur, en aprofitar el caire transfronterer de l'equipament per poder estendre aquests coneixements a facultatius francesos, andorrans i d'altres països propers.

El curs, d'un total de 50 hores i que capacita als seus estudiants a formar part de la tripulació d'un helicòpter medicalitzat, ha comptat amb un total de 12 hores de pràctiques, bona part de les quals s'han dut a terme a la part exterior de les instal·lacions de l'hospital de la Cerdanya.

Els inscrits han estudiat tant aspectes mèdics com de formació en aeronàutica, tenint en compte també com els canvis tecnològics que afecten als aparells mèdics poden influir en els protocols a seguir.

Veres recorda que «el curs capacita legalment per poder formar part de la tripulació sanitària i, el que és important, unifica coneixements sobre els protocols de tractament prehospitalari, per exemple, per decidir si es trasllada la persona accidentada i, sobretot, on se la trasllada».

En aquest sentit, Veres afegeixque, «per fer això bé, s'ha de tenir molt clar el diagnòstic inicial i s'ha de saber estabilitzar el pacient, perquè en funció de la gravetat i del problema que es presenti, s'ha d'anar a un hospital o a un altre. En alguns casos convindrà anar directament a un hospital que tingui l'especialitat necessària, encara que sigui més lluny i en altres estabilitzar en un centre proper i fer un trasllat secundari més endavant».



El metge també és tripulació

El director del curs remarca que quan el metge o l'infermer és a l'helicòpter, a més de les tasques mèdiques, també n'ha de fer com a membre de la tripulació: «Els coneixements d'aeronàutica són necessaris perquè el metge o l'infermer, quan està en vol, forma part de la tripulació i ha d'estar pel pacient però també ha d'estar a la disposició del pilot. Per exemple, ha d'avisar de possibles perills o bé obstacles que no estiguin en la línia de visió directa del pilot».