«Vol» de Pisa a Girona de 48 hores

Missatge d'una passatgera a Ryanair, a bord... d'un autocar ·El vol FR9242 de Pisa a Girona, programat per diumenge passat a les 14.50 hores, va ser cancel·lat · Un centenar de gironins van haver-se de «buscar la vida» per tornar a casa · Alguns van aconseguir volar l'endemà; d'altres van llogar cotxes; d'altres van anar fins a Roma i d'altres van passar-se 14 hores a la carretera

Diumenge passat, 27 de maig, Aeroport Galileo Galilei, Pisa, Itàlia. Pregunta d'una passatgera a Ryanair, via xarxes socials: «Quin és el motiu del retard de 5 hores i 25 minuts del vol FR9242 a Girona? Gràcies». Silenci de la companyia. L'avió havia de sortir a les 14:50 i, a manca de resposta oficial, era el canal institucional Muoversi in Toscana (en català «Moure's a la Toscana») el que comunicava les males notícies: «El retorn del [vol] FR9242 de les 14.50, previst per a les 20.15». Pronòstic descoratjador que es quedava curt, perquè l'avió no va enlairar-se i això va deixar abandonats a la ciutat de la torre inclinada un centenar de gironins. La suspensió va provocar que per a una bona partdel passatge el viatge de tornada es perllongués fins a 48 hores, ja que van haver de tornar en autocar. «Hauria agraït una resposta [de Ryanair]», es queixava un afectat.



«Disculpes sinceres»

Ryanair assegura que el vol «es va cancel·lar a causa de la vaga de controladors aeris a França» i que «tots els clients afectats van ser informats d'aquesta cancel·lació a través d'un correu electrònic i d'un missatge de text» i que «se'ls va notificar diverses opcions: reemborsament complet [del preu del bitllet], reubicació en el següent vol disponible o reubicació en un vol alternatiu». I transmeten des de la línia aèria «sinceres disculpes per aquesta cancel·lació». La companyia que dirigeix Michael O'Leary afronta un estiu complicat per l'amenaça de vaga que profereixen els sindicats de tripulants de cabina d'Espanya (USO i Sictpla), Portugal (Snvpac), Itàlia (UIL) i Bèlgica (CNE), que reclamen millores laborals.



Nit d'hotel

En vista de la cancel·lació del trajecte, la companyia va oferir una nit d'hotel als clients; alguns, explica un dels afectats, van aconseguir plaça en vols que sortien abans-d'ahir, dimarts; la resta, van haver-se de «buscar la vida». Això és: una vuitantena de passatgers van tenir l'oportunitat d'agafar un autocar que la mateixa nit de diumenge els va recollir a l'aeroport i va posar rumb cap a Girona (el trajecte per carretera s'enfila fins a les 14 hores; el vol n'hauria durat tan sols una i vint-i-cinc minuts); una vintena més va fer nit a Itàlia –l'allotjament el va assumir la companyia– i dilluns al vespre van agafar un cotxe de línia d'Eurolines per arribar a Girona dimarts a la tarda –«no us preocupeu per nosaltres, ni pels nens [Ryanair]! Ja estem tornant en autobús!», assenyalava, al Twitter, una de les afectades–; d'altres van viatjar fins a Roma, que es troba a més de dues hores en tren, i des d'allà van agafar un vol amb destinació a Barcelona (no hi ha cap companyia que connecti la ciutat eterna amb Girona) i «d'altres van llogar cotxes, però [l'aeroport de Pisa] era un caos per la cancel·lació de més vols a altres destins», explicava una usuària poques hores després d'arribar a Girona («almenys ja som a casa!», exclamava).

I en tant que «Ryanair només ens va pagar la primera nit d'hotel i ja està, la resta ho haurem de reclamar». Sobre això, el professor de Dret Civil a la Facultat de Turisme de la UdG, Josep Maria Bech, explicava en una entrevista a Diari de Girona (27/07/2017) que en el supòsit d'un retard d'«almenys dues hores» les persones afectades poden presentar una «protesta formal». Poden reclamar, afegia, «àpats, allotjament i el reemborsament del bitllet», i que existeix un «sistema de compensació mínima», que preveu imports establerts: de 250 euros, de 400 o de 600, en funció de la distància de vol, de si és inferior a 1.500 quilòmetres; de 1.500 a 3.000 i de més de 3.000». Un reglament de la Unió Europea estableix quines quantitats corresponen a cada cas. Per Ryanair, diumenge passat va ser una jornada moguda, també a Girona, on el vol comercial FR9241, que havia d'aterrar a Pisa a les 14.25 va fer-ho, finalment, a les 19.50, informaven des de Muoversi in Toscana. També va haver-hi incidències en el viatge Pisa-Girona de dissabte, 26 de maig: Ilara Traditi, al seu perfil de Twitter (@llaryti), escrivia: «Ryanair, un passatger embriac es troba malament a bord de l'avió de Pisa a Girona, que ja va amb un retard de tres hores i que està bloquejat a l'aeroport. Hi ha passatgers furiosos que reclamen poder baixar».



Un dels destins principals

Els primers vuit mesos de l'any passat la ciutat de Pisa, només per darrere de Londres (90.364), va ser la segona destinació en nombre de passatgers transportats des de l'Aeroport de Girona-Costa Brava, ja que segons les dades d'Aena va rebre 81.245 viatgers procedents de Vilobí de gener a agost.