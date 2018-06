Una altra pesquera de l'estany de Banyoles passa a ser de l'Ajuntament

La pesquera número 11 de l'estany de Banyoles, més coneguda com a pesquera Gimferrer Garriga, ha passat a ser de propietat municipal després que la família propietària hagi renunciat a la titularitat dels drets d'utilització.

L'Ajuntament de Banyoles ha pagat una indemnització pel cost d'edificació (la xifra no ha transcendit) i a partir d'ara ja són cinc les pesqueres de titularitat exclusiva del consistori d'un total de vint. Aquesta última està situada entre el Club Natació Banyoles i el jaciment neolític de la Draga. És un edifici construït el 1874, de 64 metres quadrats i amb portal d'entrada.

Les pesqueres són unes construccions singulars amb forma de petites cases a la riba de l'estany que servien en els seus inicis per banyar-se, pescar o de punt d'amarratge de barques.

De fet, són l'evolució i consolidació de les antigues passarel·les que, per la poca fondària de les ribes de l'estany, es construïen per practicar la pesca.



Es van construir a mitjans del segle XIX i principis del XX i s'han convertit en una imatge icònica d'aquest espai natural. L'any 1997 van ser declarades bé cultural d'interès nacional (BCIN) en la modalitat de jardí històric. N'hi ha vint, de les quals només 5 són de titularitat municipal.

Des de fa uns anys que l'Ajuntament està impulsant una política de recuperar les que estan en mans de privats en cas que renunciïn al seu ús privat. Amb la pesquera número 11 ja són cinc les que són de titularitat exclusiva municipal. La primera va ser la pesquera número 10, on s'ubica l'Oficina de turisme (recuperada el 2004); la pesquera número 20, coneguda com a pesquera Mata (recuperada el 2008); la pesquera número 5, coneguda com a pesquera Agustí (recuperada el 2014) i la pesquera número 16, coneguda com a d'en Malagelada (recuperada el 2015).

Per la pesquera recuperada ara fa tres anys, l'Ajuntament va pagar 20.000 euros als propietaris pel valor de la construcció. En el cas de la finca número 11, però, la xifra no ha transcendit.