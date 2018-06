Celrà defensa que les famílies mantinguin la gestió dels menjadors de les escoles

«Ens preocupen molt les informacions publicades en referència a la gestió dels menjadors escolars del Gironès», afirma l'alcalde de Celrà, Dani Corenllà, en una carta que adreça al president, Jaume Busquets, i als consellers comarcals del Gironès. Informacions que apunten cap a la concessió del servei a empreses del sector de l'alimentació i restauració en aquelles escoles on se n'ocupen les associacions de famílies d'alumnes (AFA) i de mares i pares (AMPA), com succeeix, precisament, a Celrà (són l'AFA de l'escola Falgueres i l'AMPA de l'Aulet les que s'ocupen dels menjadors escolars del poble). «L'Ajuntament està molt satisfet de la feina que fan» les associacions de pares, assevera Cornellà. «De fet –afegeix– considerem molt positiu que gestionin aquest servei amb tanta dedicació i esforç» i que «vetllin constantment» per una oferta integrada amb «el projecte educatiu del centre», a banda de «tenir cura dels aspectes dietètics» i «els hàbits alimentaris» dels nens.



Inadmissible

Per tot plegat, raona el batlle, «no podem admetre» que les famílies «perdin la gestió» dels menjadors. En aquesta línia, el consistori demana a l'equip de govern del Consell Comarcal que «renovi els convenis» i que «obri una negociació amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per trobar una fórmula jurídica» que eviti el canvi de la concessió. Sobre aquesta possibilitat, l'alcalde de Celrà recorda que «cal tenir present que el finançament dels menjadors escolars és totalment privat, sense perjudici de les ajudes que perceben les famílies per la seva situació socioeconòmica», un aspecte, aquest últim, que «cal no perdre de vista en cap moment». En definitiva: «la voluntat de l'Ajuntament és continuar amb el sistema actual», de manera que davant del supòsit d'un canvi en la gestió dels menjadors reclama que «ens informin prèviament». I si fos necessari, «l'Ajuntament està disposat a assumir la delegació d'aquest servei» i a «buscar la solució adient, dins del marc legal, per després torna la gestió a l'AMPA i l'AFA».

El 21 de maig passat, a Girona, 300 pares, mares i alumnes d'escoles públiques del Gironès i el Pla de l'Estany es van concentrar a la plaça del Vi per exigir que les AMPAs i les AFAs tinguin l'opció d'ocupar-se del servei de menjadors. Una trentena d'associacions de pares representades en la protesta van criticar que Ensenyament faci una «interpretació política i a la seva mida» de la nova llei de contractació, que obliga a convocar concurs públic per al servei. Els pares creuen que això afavorirà les grans multinacionals (que podran proposar preus més competitius) en detriment de la qualitat del menjar o de les empreses de proximitat.

Davant les queixes, el director territorial d'Ensenyament, Josep Polanco, va explicar que la Generalitat treballa per trobar fórmules que garanteixin el compliment de la normativa i, alhora, permetin que les AMPAs tinguin veu a l'hora de dissenyar les condicions del servei a cada centre. Un portaveu dels pares, Bernat Collell, va afirmar en declaracions a l'ACN que les famílies aniran «fins al final», perquè hi ha en joc part del model educatiu per als seus fills.