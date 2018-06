Crida per millorar la cobertura vacunal dels sanitaris

Un centenar de professionals de riscos laborals sanitaris s'ha reunit avui a Girona en la XXIV Jornada de Prevenció de Riscos Laborals en l'Àmbit de la Salut, una cita per abordar les malalties altament trasmissibles i que va servir també per fer una crida per augmentar les cobertures vacunals dels professionals de la salut.

La prevenció primària i secundària, és a dir, els programes d'immunització del personal sanitari i com s'ha d'actuar en cas que un treballador quedi exposat va ser una de les qüestions abordades pels ponents. El director territorial de Salut a Girona, Miquel Carreras, ha assenyalat la necessitat de definir estratègies per augmentar la cobertura vacunal al sector.

És el cas, per exemple d'una campanya d'immunització que l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona va fer el 2014 i que va servir per fomentar la vacunació entre la plantilla pel virus del xarampió. Pel que fa als professionals de l'atenció primària, entre el 2008 i el 2014, es tenia controlat un 40% del personal sanitari. El 2014, quan es va fer la campanya per promoure la vacunació, la cobertura va pujar a un 65% i des d'aleshores ha pujat un 3% més; és a dir, hi ha hagut un increment del 18% des de 2014. Pel que fa a l'hospital Josep Trueta es va fer l'anàlisi de resultats al Servei d'Urgències, que és el que està més exposat al xarampió, i si abans de la campanya hi havia un 38% del control de personal, quan va acabar la xifra va passar a ser d'un 54%.

La jornada, que estava organitzada per la Unitat Bàsica de Prevenció de l'ICS a Girona, s'ha centrat també en la protecció enfront de les malalties altament transmissibles. S'ha volgut abordar aquest tema arran de l'increment de malalties nosocomials pel virus del xarampió, d'una banda, i per l'aparició de nous casos de la febre hemorràgica de l'Ebola al Congo i Guinea Equatorial durant les darreres setmanes, per l'altra.

Els professionals reunits també han pogut parlar, discutir i resoldre dubtes entorn de la Guia d'actuació per a la prevenció de riscos laborals davant d'agents biològics perillosos altament transmissibles en centres sanitaris, editada el març de 2017.

Antoni Trilla, metge epidemiòleg de l'Hospital Clínic, ha parlat sobre els perills de dues de les malalties més infeccioses, la febre hemorràgica de l'Ebola i la de Crimea-Congo i de la vacuna que segurament ajudarà a controlar el brot actual in situ. També ha posat en valor la Unitat d'Aïllament d'Alt Nivell de Catalunya, gestionada entre l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu (pel que fa a pacients pediàtrics), que ell mateix coordina i que és l'única que pot tractar els pacients de qui se sospita que poden tenir algunes d'aquestes malalties. En aquest sentit, destaca la tasca que fan els professionals per estar permanentment entrenats i prestar-se com a voluntaris per tractar-hi pacients amb malalties altament transmissibles.

Adolfo del Grado Andrés, tècnic assessor de prevenció de riscos laborals de la Inspecció de Treball de la Generalitat, ha parlat dels equips de protecció individual davant del risc biològic en l'àmbit sanitari, mentre que Anna Oubiña, especialista en desenvolupament productes de prevenció industrial, va posar l'accent en els requeriments en relació amb les instal·lacions sanitàries per combatre els agents biològics altament transmissibles.