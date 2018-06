Sis de cada deu metges en actiu són dones, invertint la proporció que hi havia el 2007

Sis de cada deu metges en actiu a les comarques gironines són dones, invertint la proporció que hi havia entre els facultatius gironins fa deu anys. Actualment a la província de Girona hi ha 2.637 facultatius col·legiats, segons les dades publicades aquesta setmana per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre professionals sanitaris col·legiats l'any 2017. Per primera vegada, les dones suposen més de la meitat dels facultatius col·legiats –representen el 52%, 1.364, i el 48% restant són homes–, una proporció que creix encara més si tenim en compte només els professionals que estan en exercici.

Segons les estadístiques de l'INE, l'any 2017 hi havia un total de 2.241 facultatius en actiu i 396 jubilats a la demarcació. Entre el col·lectiu de sanitaris que estan exercint, hi ha 1.287 dones, una xifra que suposa més del 57% del total i que evidencia el canvi que ha viscut la professió en els darrers anys, amb un relleu generacional cada com més femení.

I és que tan sols deu anys enrere, el 2007, aquesta proporció era exactament la contrària. Dels 2.375 col·legiats que hi havia llavors, el 57% eren metges –1.358–, mentre que el 42,8%, metgesses. Els percentatges pràcticament es mantenien en el cas dels facultatius en actiu, amb un 56,2% d'homes i un 43,8 de dones.

La incorporació de més dones a la professió en paral·lel a la jubilació d'una generació de professionals molt masculinitzada –el 2017 hi havia 319 jubilats per 77 jubilades– és la clau que explica la transformació del col·lectiu, un canvi demogràfic que el Col·legi de Metges de Girona fa temps treballa.

En el darrer anuari de l'ens, per exemple, Gerard Serratusell, Berenguer Camps i Marc Soler signen un article titulat Demografia col·legial al COMG en què assenyalen, entre d'altres fenòmens que també es repeteixen al conjunt del col·lectiu mèdic de Catalunya, la feminització de la col·legiació (a Catalunya, en els darrers tres anys més del 60% de les altes són dones) i l'envelliment de la piràmide d'edat. Això fa, apunten, que el professional mèdic del futur sigui una dona jove i especialista.



Diferències segons l'edat

La informació publicada per l'Institut Nacional d'Estadística mostra també aquestes diferències en la piràmide demogràfica dels col-legiats gironins. En la franja de 45 a 64 anys és on hi ha menys diferència entre els dos sexes.

Així, les dones són majoria entre els professionals col·legiats menors de 54 anys que hi havia a Girona a 31 de desembre del 2017, i a partir d'aquesta edat, la superioritat numèrica s'inverteix a favor dels homes.

Dels 347 facultatius menors de 35 anys que hi havia a la demarcació a finals de l'any passat, tres de cada quatre eren metgesses, 266, per 81 homes. En la franja de 35 a 44 anys, les dones representen el 67% (són 413 metgesses d'un total de 614 col·legiats) i en el cas del grup de professionals d'entre 45 i 54 anys, el percentatge se situa en més del 56%, amb 312 dones i 242 homes.

La predominança masculina arrenca en la franja de 55 a 64 anys, amb un 60% d'homes i, a mesura que puja l'edat, guanyen cada cop més pes, passant a ser més del 70% en el grup de 65 a 69 anys i nou de cada deu entre els sanitaris majors de 70 anys, segons queda recollit en les estadístiques de l'INE.