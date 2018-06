Des de l'inici d'any han cremat un terç de les hectàrees forestals del 2017

Des de principis d'any els incendis forestals han cremat un terç de les hectàrees forestals que van quedar destruïdes en tot l'any passat. Des del gener fins al 31 de maig han desaparegut sota les cendres fins a 8,12 hectàrees, segons les dades fetes públiques per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta dada cal posar-la en relació amb les de tot l'any passat. Quan van desaparèixer pels incendis fins a 21,25 hectàrees forestals. Una xifra de mínims, ja que el 2017 va ser el segon any amb menys hectàrees cremades de la dècada. Només per sota hi va haver l'any 2008 amb 17,36 afectades pels focs.

Enguany hi ha hagut de gener a maig 11 incendis que han destruït 8,12 hectàrees forestals. La comarca on s'ha destrossat més superfície és la de l'Alt Empordà, amb 6,10 hectàrees en tres incendis diferents. L'altra comarca amb més afectació és la de la Selva, amb 1,17 hectàrees cremades.

Cal dir que enguany els incendis desestacionalitzats per ara no s'han deixat notar massa a tot Catalunya, ja que han cremat fins a 59,54 hectàrees forestals entre gener i maig. A diferència d'altres anys, on s'havien produït focs en èpoques molt més avançades. D'aquestes 59,54 hectàrees, n'hi ha 43,46 que no són arbrades i 16,08, que sí.

L'últim ensurt que s'ha produït a les comarques gironines va tenir lloc aquest dijous, quan un incendi forestal a tocar de la carretera C-65 a Llagostera va fer tallar la via. Gràcies a la ràpida actuació dels efectius d'emergències, el foc no va avançar i els Bombers van xifrar l'afectació del foc forestal en 3.400 metres quadrats.

Aquest incendi va posar l'ai al cor de molts veïns de la zona, que tenen a prop les Gavarres i que han viscut incendis de ben a prop en altres èpoques. A l'Empordà també és un territori on hi estan malauradament avesats. Els incendis de l'Empordà del juliol del 2012 que van devastar 13.000 hectàrees de bosc i van causar la mort de quatre persones.

En aquesta zona i perquè això no passi també en altres àrees frontereres de les comarques de Girona en un futur s'hi faran treballs forestals per netejar la zona i crear franges per evitar imatges com les que s'han viscut quan hi ha un incendi com per exemple: haver de tallar l'autopista, enter d'altres. Tot això en el marc d'un projecte de cooperació transfronterera que vol prevenir i gestionar el risc d'incendis.

Aquesta primavera està essent plujosa i s'espera que, si el vent i la calor no augmenta, el sotabosc tingui humitat i això eviti que en cas d'incendis el foc es propagui amb rapidesa. S'haurà de veure però la meteorologia com avança en els pròxims mesos. El dia 15 començarà la nova campanya forestal i se'n donaran més detalls.