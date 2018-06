El Consorci de l'Alta Garrotxa ha netejat ponts i esglésies

El Consorci de l'Alta Garrotxa ha anunciat l'acabament d'una acció de neteja dels elements del patrimoni arquitectònic i cultural de l'espai. Ha netejat els ponts, les ermites i les fonts.

La campanya ha consistit a desbrossar i netejar una sèrie d'elements distribuïts arreu del territori i seleccionats sobre la base de les prioritzacions dels ajuntaments.

En concret, han netejat l'ermita de Sant Bartomeu de Pincaró, el castell de Rocabruna i els ponts dels esquellerincs, el de Valentí i el d'Oix.

El Consorci ha destacat que alguns dels elements estan catalogats com a béns culturals d'interès nacional o bé d'interès local. N'hi ha d'altres que, tot i no estar resolts, tenen començats expedients per a les declaracions d'interès.

L'objectiu és que l'acció contribueixi a la conservació del patrimoni i faci possible un seguit d'inspeccions anuals per a la detecció de possibles incidències. La idea és que també contribueixi a una millor percepció del paisatge.