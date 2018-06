Crida per fer augmentar la vacunació dels sanitaris

Un centenar de professionals de riscos laborals sanitaris es van reunir ahir a Girona en la XXIV Jornada de Prevenció de Riscos Laborals en l'Àmbit de la Salut, una cita per abordar les malalties altament trasmissibles i que va servir també per fer una crida per augmentar les cobertures vacunals dels professionals de la salut.

La prevenció primària i secundària, és a dir, els programes d'immunització del personal sanitari i com s'ha d'actuar en cas que un treballador quedi exposat va ser una de les qüestions abordades pels ponents. El director territorial de Salut a Girona, Miquel Carreras, va assenyalar en la inauguració la necessitat de definir estratègies per augmentar la cobertura vacunal al sector.

És el cas, per exemple, d'una campanya d'immunització que l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona va fer el 2014 i que va servir per fomentar la vacunació per al virus del xarampió. Entre el 2008 i el 2014, es tenia controlat un 40% dels sanitaris d'atenció primària. El 2014, quan es va fer la campanya, la cobertura va pujar a un 65% i des d'aleshores ha pujat un 3% més; és a dir, hi ha hagut un increment del 18% des de 2014.

Pel que fa a l'hospital Josep Trueta, es va fer l'anàlisi de resultats al Servei d'Urgències, que és el que està més exposat al xarampió, i si abans de la campanya hi havia un 38% del control de personal, quan va acabar la xifra va passar a ser d'un 54%.

La jornada, organitzada per la Unitat Bàsica de Prevenció de l'ICS a Girona, es va centrar també en la protecció enfront de les malalties altament transmissibles arran de l'increment de malalties nosocomials pel virus del xarampió i l'aparició de nous casos de la febre hemorràgica de l'Ebola al Congo i Guinea Equatorial durant les darreres setmanes.

Els professionals reunits també van parlar, discutir i resoldre dubtes entorn de la Guia d'actuació per a la prevenció de riscos laborals davant d'agents biològics perillosos altament transmissibles en centres sanitaris, editada el març de 2017.

Està previst que durant el darrer trimestre de l'any s'organitzi el primer simulacre d'atenció a un pacient amb Ebola a les Urgències del Trueta.