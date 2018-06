Demanen «diàleg» per evitar que les AMPAs perdin la gestió dels menjadors

L'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec) demana «diàleg» per evitar que les AMPAs perdin la gestió dels menjadors escolars a les comarques gironines. L'entitat detalla que alguns dels associats els han fet saber que els Consells Comarcals els han comunicat que no els renovaran el conveni que feia possible que tinguessin delegada la contractació del servei. Aquesta mesura, asseguren, «que s'ha comunicat només verbalment i amb molta precipitació, impedeix a les empreses que treballen per a les AMPAs i els Consells Escolars dels centres optar a la licitació del servei per als propers tres cursos acadèmics».

La situació ha generat molta polèmica al territori i, la setmana passada, més de 300 pares, mares i alumnes d'escoles del Gironès i el Pla de l'Estany es van concentrar a Girona per exigir continuar gestionant el servei.

A la protesta, van afirmar que el Departament d'Ensenyament està fent una «interpretació política i a la seva mida» de la nova llei de contractació, que fa convocar concurs públic per gestionar els menjadors. Els pares creuen que això afavorirà les grans multinacionals (que podran proposar preus més competitius) en detriment de la qualitat del menjar o de les empreses de proximitat.

El delegat d'Ensenyament, Josep Polanco, però, va assegurar aleshores que estan intentant trobar fórmules per complir la normativa i, alhora, permetre que les AMPAs contribueixin en el disseny de les condicions del servei als seus centres.

A les crítiques, ara s'hi ha sumat aquesta entitat que agrupa empreses dedicades al lleure, l'educació i la cultura, que demana que s'aturi el procés per intentar negociar amb els implicats una sortida al conflicte.

«L'Acellec entén que la decisió sobre quina empresa i quin projecte educatiu han d'aplicar-se a cada menjador escolar ha de residir essencialment en el mateix centre, a través del seu Consell Escolar, i amb la participació de la direcció de l'escola i de les AMPAs», insisteixen i diuen que no es poden «generalitzar» mesures que afecten tot un sector sense «establir prèviament un diàleg i buscar respostes acordades» amb el màxim grau de consens possible.

L'entitat critica també que Ensenyament va iniciar l'any passat la redacció del Decret de Menjadors Escolars i que, «paradoxalment, l'aturada legislativa provocada per l'aplicació del 155 ha paralitzat la redacció i aprovació del decret» però no ha impedit que es donin instruccions per modificar l'actual sistema de gestió d'aquest servei.

Amb tot, creuen que l'actuació podria «vulnerar la lliure competència» impedint que les empreses que fins ara gestionaven el servei de menjador puguin presentar oferta.