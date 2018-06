Un programa de la Diputació aconsegueix protegir 87 reserves forestals a tot Catalunya

L'organització Sèlvans, que treballa en favor de la conservació i custòdia dels boscos centenaris, ha aconseguit que es protegeixin 87 reserves forestals de Catalunya, que ocupen 1.190 hectàrees. L'entitat, nascuda l'any 2007 com un programa de la Diputació de Girona, ha realitzat una diagnosi dels boscos de més alt valor natural del país, que representen a hores d'ara el 2,4% de la superfície arbrada, i n'ha desenvolupat eines de conservació.

Les dades les va fer públiques ahir el president de l'ens, Secundí López, durant la presentació a Salt dels resultats de «10 + 1 del programa Sèlvans» (10 anys com a programa i un des que són ONG en forma d'associació). A l'acte, l'entitat va fer una crida a la societat civil i al teixit empresarial per fer possible la preservació de sis santuaris forestals de biodiversitat (de més de 100 hectàrees cadascun) i de vuit grans reserves forestals (de més de 25) a Catalunya. Entre ells, destaquen la Mata de València i el Gerdar, Bac del Moixeró, l'Albera, Gresolet, Bianya i el Brugent.

El vicepresident segon de la Diputació, Fermí Santamaría, va voler destacar l'impacte positiu del projecte de Xarxa de Boscos saludables i Itineraris Terapèutics que impulsa l'organització i que s'inspira en models que s'apliquen al Japó, als Estats Units o Corea mitjançant el qual s'identifiquen boscos madurs i singulars de gran valor i s'hi creen itineraris terapèutics beneficiosos per a la salut.

Durant l'acte es van enumerar els reptes de futur que s'han articulat en el «Manifest per la protecció dels boscos més madurs de Catalunya».