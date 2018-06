La Sardana per la Llibertat de Banyoles ja supera els 3.500 inscrits

La Sardana per la Llibertat que organitzen el CDR i l'ANC del Pla de l'Estany, conjuntament amb el Foment de la Sardana de Banyoles, ja supera els 3.500 inscrits en les dues setmanes que han passat des de la presentació de l'esdeveniment. La Sardana per la Llibertat envoltarà l'estany de Banyoles el dia 30 de juny a les 8 del vespre i faran falta 6.000 persones per omplir els 25 trams repartits en els prop de 7.000 metres de perímetre.

Coincidint amb l'esdeveniment, que reclama l'alliberament dels presos polítics, l'organització ha convocat un Concurs de Balcons. Els participants podran guanyar diversos premis consistents en àpats a restaurants de la comarca. L'objectiu és engalanar el Pla de l'Estany per donar la benvinguda a tots els participants a la Sardana per la Llibertat.

Hi pot participar qualsevol habitant de la comarca i com a requisit només ha de decorar una finestra, balcó, terrassa, jardí o tanca que sigui visible des del carrer amb la temàtica de la llibertat. Es pot decorar amb elements naturals o artificials i el color predominant ha de ser el groc.

Per participar al concurs serà imprescindible que es publiqui la fotografia a Instagram utilitzant l'etiqueta #BalconsperlaLlibertat i s'etiqueti el perfil de @Sardanaperlallibertat. Les fotografies es podran penjar des del dimecres 27 de juny fins a l'1 de juliol.

El jurat valorarà la qualitat, l'originalitat i la composició del muntatge, així com també la vessant reivindicativa. Farà una preselecció a través de les fotografies enviades i després es posarà en contacte amb els escollits per poder visitar el balcó o jardí participant. El veredicte es donarà a conèixer el dissabte 7 de juliol.