Una tempesta provoca inundacions per l'augment dels cursos fluvials a la Garrotxa

Una forta tempesta va caure ahir a la Garrotxa provocant inundacions a causa de l'augment sobtat dels cursos fluvials. Els Bombers van rebre diversos avisos a Sant Jaume de Llierca per inundacions en baixos i acumulació d'aigua a la via pública. El temporal de pluja i vent va començar a un quart de quatre i no va afluixar fins al cap de mitja hora. A la localitat d'Olot, per exemple, durant aquesta franja de temps es van acumular fins a 22 litres per metres quadrat segons dades proporcionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

També a les comarques del Pla de l'Estany i l'Alt Empordà el temporal es va fer notar, en alguns casos fins i tot en forma de pedra. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil va activar la prealerta del pla INUNCAT.



Pluges intenses, però escasses

Paral·lelament, les precipitacions del nord-est de la província de Girona s'han situat per sota del 75% del seu valor habitual durant el període comprès entre l'1 d'octubre i el 29 de maig. Així ho han posat en relleu les dades proporcionades per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que indica que ha passat el mateix a la meseta del Lleó i part de les Illes Canàries. Una situació ben diferent de la resta de la península Ibèrica, on –en el seu conjunt– les pluges han superat en un 12% el valor mitjà que es considera normal per aquest període temporal.

D'aquesta manera, fins al dimarts passat, s'han acumulat un total de 585 litres per metre quadrat quan el valor corresponent per aquest període hauria de ser de 521 litres per metre quadrat. Desglossat per zones, aquestes precipitacions han superat els valors normals en gairebé tota la península i Balears.