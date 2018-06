Tercera trobada solidària de vehicles clàssics amb el càncer a Olot

La tercera Trobada de Vehicles Clàssics s'iniciarà el diumenge, dia 10 de juny, a partir de les 8 del matí al pavelló Firal. Hi haurà un esmorzar i un dinar solidari. Els diners de les inscripcions aniran a la lluita contra el càncer i el suport a familiars de pacients.

A més de la concentració de cotxes, han programat una sortida amb bicicleta de muntanya, concert per a l'aperitiu, campionats de truc. Hi haurà tallers de castells humans i els Xerrics d'Olot elevaran castells durant tot el matí. També hi haurà parades vinculades als cotxes antics.