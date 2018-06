Trànsit fa una campanya per anar segur en els desplaçaments en autocars

El Servei Català de Trànsit (SCT) en col·laboració amb la Federació Empresarial Catalana d'Autotransports de Viatgers (FECAV) ha començat una nova campanya de conscienciació viària, «Passatgers segurs, a l'autocar també», per tal de reforçar la seguretat en els desplaçaments en vehicles de transports de viatgers.

Aquesta iniciativa s'ha concretat en un material audiovisual que es visionarà a l'inici dels trajectes dels vehicles de les empreses associades a la FECAV i que incideix en consells adreçats específicament als usuaris d'aquest tipus de transport. L'SCT té previst estendre aquesta campanya.

Entre els consells que recorda Trànsit en aquests vehicles, hi ha el de cordar-se el cinturó de seguretat ja que no utilitzar-lo multiplica per 25 el risc de patir lesions greus o mortals en cas de bolcada o gir brusc. Cal tenir en compte, a més, que en no portar el cinturó ben cordat, els viatgers s'exposen a una sanció de 200 euros.