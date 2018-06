24.100 euros contra el càncer recaptats al mar

La tercera edició de l'Oncoswim, la nedada solidària en aigües obertes organitzada per la Fundació Oncolliga Girona i el CN Radikal Swim, ha recaptat més de 24.100 euos que es destinaran a la investigació del càncer de mama de la Universitat de Girona i l'ICO Girona. La cita va reunir ahir setze equips de quatre nedadors que van recòrrer els 30 quilòmetres que separen l'Estartit de Calella de Palafrugell i una setantena de nedadors més van sumar-se a la Milla Solidària, nedant des de la platja de Llafranc fins a la de Portbo.

Gràcies als donatius recollits amb les dues proves s'han recaptat un total de 24.193,4 euros, superant de llarg els 18.700 de la passada edició. Es destinaran a impusar la investigació del Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab) de la UdG, en estreta col·laboració amb l'ICO per trobar nous tractaments per al càncer de mama triple negatiu, un subtipus molt agressiu que afecta sobretot dones joves. Després d'una primera fase preclínica, l'equip investigador liderat per les doctores Teresa Puig i Gemma Viñas està realitzant ara un estudi clínic seleccionant mostres de pacients diagnosticades a Girona per analitzar si expressen diferents biomarcadors (proteïnes) que puguin ser possibles dianes de nous tractaments basats en el te verd o els seus derivats.