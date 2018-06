Abandonen 25 cadells de gos en una setmana a diferents pobles del Pla de l'Estany

La Protectora d'Animals del Pla de l'Estany (APAPE) ha recollit en una setmana 25 cadells de gos abandonats en diferents pobles del Pla de l'Estany. En concret, nou dels animals tenien un mes i mig de vida i se'ls va trobar a Esponellà, nou més, que amb prou feines tenien una setmana, estaven dins d'una bossa de d'escombraries en un contenidor de Cornellà de Terri.

Pocs dies després es van trobar set cadells més abandonats en una masia de Vilademuls. Des de la protectora alerten que en només cinc mesos han recollit més gossos acabats de néixer que en tot el 2017. Si en tot l'any passat van ser 32 ara ja són 34 els animals que s'han vist obligats a acollir.

El secretari de l'entitat, Esteve Blanch, demana al Consell Comarcal que ampliï les instal·lacions, ja que ara mateix "són insuficients" per poder donar resposta a les necessitats que tenen.

La demanda d'un espai més ampli ve de lluny. Fins ara, el Consell Comarcal s'ha limitat a instal·lar set gàbies metàl·liques – inicialment destinades a zona de trànsit i quarantena.

Des de la protectora, però, asseguren que en "poques ocasions" s'han utilitzat per a aquesta finalitat. Les obres per a la construcció d'una desena d'espais nous i fixar el perímetre de les instal·lacions haurien de començar a finals d'aquest any, segons han indicat els responsables de Medi Ambient del Consell Comarcal a l'APAPE. Fa poc ha finalitzat el termini de presentació d'al·legacions al projecte, i només queda pendent l'aprovació definitiva i l'adjudicació de les obres.

Blanch remarca que les obres són "urgents" ja que ara mateix la gossera té una capacitat limitada a 22 animals, malgrat que n'acull 40.