Calvet s'estrena a Territori aprovant les línies d'alta tensió del Pla de l'Estany

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha signat aquest dilluns a la tarda l'aprovació de 26 expedients urbanístics paralitzats per l'aplicació de l'article 155. En la majoria dels casos, es tracta d'expedients que, després de rebre l'informe favorable de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC), necessiten la signatura definitiva del conseller. Des del Departament subratllen que durant els mesos d'intervenció de la Generalitat, el Ministeri de Foment no va adoptar la resolució definitiva de cap d'aquests expedients.

Els projectes signats per Calvet afecten municipis d'arreu de Catalunya i abasten qüestions relacionades amb les infraestructures de comunicacions, amb els serveis o amb equipaments educatius. Per exemple, s'ha aprovat la construcció de quatre línies elèctriques d'alta tensió subterrànies entre els municipis de Palol de Revardit i Cornellà de Terri (Pla de l'Estany).

També s'ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità (PGM) a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) per transformar l'antiga escola Miguel Hernández en pisos dotacionals, amb serveis compartits, per a gent gran amb rendes baixes o que visquin en pisos que no estiguin adaptats a les seves necessitats.

La millora d'un equipament també és l'objectiu de la modificació del Pla general a l'àmbit de l'École Bon Soleil de Gavà (Baix Llobregat) per ampliar en 530 les seves places i millorar-ne les instal·lacions. Així, es construirà una nova piscina i un pavelló poliesportiu.

Finalment, el conseller ha aprovat inicialment el Pla director d'infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera, que abasta els municipis de Martorell, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Olesa de Montserrat, Esparreguera i Castellbisbal.

El Pla concreta i regula la reserva de sòl necessària per implantar nous corredors d'infraestructures viàries i ferroviàries en aquest àmbit i per a l'aprofitament o reconversió dels existents. Al mateix temps, aquest Pla donarà continuïtat a un altre que afecta els mateixos municipis, el Pla director urbanístic (PDU) d'activitat econòmica del Baix Llobregat nord.