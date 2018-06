Els CAP gironins faran revisions sense cita per prevenir el càncer oral

A Catalunya, cada any un miler de persones són diagnosticades de càncer de boca. El 2016 es va detectar càncer oral (de llavi, cavitat oral o faringe) a 850 homes i 292 dones i aquesta malaltia va causar la mort a 272 catalans i 102 catalanes. Tenint en compte que nou de cada deu dels casos de càncer bucal i orofaringi són fàcilment identificables amb una inspecció, els centres de salut de les comarques gironines inicien avui una campanya que pretén conscienciar la ciutadania dels factors de risc de la malaltia i de com prevenir-la, i posar en relleu la importància de visitar la consulta d'odontologia per revisar la salut bucodental. La sospita del diagnòstic ha de ser confirmada amb una biòpsia.

El càncer de boca representa entre el 3 i el 5% de tots els càncers diagnosticats o, d'una manera més àmplia, el càncer de cap i coll és un dels que tenen una prevalença més elevada i una de les deu causes més comunes de mort al món. Els homes tenen més risc de patir càncer oral que les dones. Les localitzacions més freqüents del càncer oral en la població europea són la llengua, el terra de la boca, el llavi inferior, la geniva, l'interior de la galta, el paladar, i el vel del paladar (campaneta). Entre un 5% i un 20% dels càncers orals es presenten en diferents localitzacions alhora, o en diferents moments.

És important que el càncer oral es detecti com més aviat millor per tenir un bon pronòstic. La supervivència al cap de 5 anys pot variar del 20 al 90%, depenent de la localització i l'estadi del tumor.

Entre els principals factors de risc per desenvolupar un càncer oral hi ha el consum de tabac i d'alcohol. El càncer bucal és, aproximadament, quatre vegades més prevalent entre els fumadors que entre els qui no han fumat mai. Les persones fumadores, si a més a més són bevedores (consum d'alcohol> 45 g/dia), tenen un risc major, entre 6 i 15 vegades, de patir càncer de cap i coll que les persones abstèmies.

Sota l'etiqueta #StopCàncerOral i el amb lema «Treu la llengua al càncer», a partir d'avui, els professionals de l'atenció primària repartiran tríptics a la ciutadania on els informaran sobre què pot fer per evitar el càncer oral, com poden fer-se una bona autoexploració i on se'ls recorda la importància d'anar al dentista si detecten qualsevol anomalia. També s'inicia una campanya, a través de les xarxes socials i de les pantalles informatives dels centres de salut, que s'allargarà fins a principis d'agost.

El 12 de juny, coincidint amb el Dia Europeu contra el Càncer Oral, els odontòlegs dels centres d'atenció primària de la Regió Sanitària de Girona faran revisions a la ciutadania sense que calgui que sol·liciti cita prèvia. Aquesta acció també es realitzarà a hospital Josep Trueta de Girona per part dels professionals del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral. D'aquesta manera, totes les persones que vulguin fer-se una revisió del seu estat de salut bucodental poden acostar-se al seu CAP el proper dia 12 de juny. Cal que ho tinguin present, sobretot, aquelles persones que tinguin taques blanques, vermelles o fosques a la boca, úlceres o ferides de més de 15 dies de durada.

Aquesta campanya ha estat organitzada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el CatSalut a Girona i l'Institut Català de la Salut i ha comptat amb el patrocini de la Societat Catalana de Cirurgia Maxil·lofacial, el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya/ Girona i el Col·legi de Metges de Girona. Per tal de fer-la efectiva, ha estat imprescindible la col·laboració de les entitats proveïdores de salut de la Regió Sanitària de Girona, el Col·legi Oficial de Farmacèutics, l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Oncolliga.