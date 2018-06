Presó per l'home que va agredir amb un martell una dona i els seus dos fills a Banyoles

El jutjat d'instrucció 3 de Girona ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que va agredir a una dona i els seus dos fills amb un martell a Banyoles. La causa està oberta per tres delictes d'assassinat en grau de temptativa, però a mesura que avanci la instrucció podria modificar-se la qualificació delictiva. L'acusat, un cop davant del jutge, s'ha acollit al seu dret a no declarar.

Segons l'auto judicial, els fets es remunten al passat divendres 1 de juny, quan al voltant de dos quarts de vuit del vespre, "amb una planificació prèvia i aprofitant-se de l'especial indefensió i la confiança" l'acusat es va dirigir al domicili on vivien les víctimes, situat al carrer Valencia de Banyoles. L'home va demanar si el deixaven entrar per poder anar al lavabo i la dona, en veure a través de la finestra que l'encausat era un amic del seu marit, li va obrir la porta.

Un cop dins del domicili, la va colpejar de forma "imprevista i sobtada" al cap amb un martell, cosa que la va fer caure a terra inconscient. Immediatament després, l'home es va dirigir a l'habitació on es trobaven els dos menors - de 8 i 12 anys - i també els va colpejar el cap de manera reiterada. Les tres víctimes també presenten lesions a les extremitats superiors i a les mans, característiques compatibles amb l'autoprotecció.



Amb la "finalitat" de robar

El magistrat considera que existeixen indicis que poden fer sospitar que la triple agressió tenia "com a finalitat facilitar o afavorir" el robatori en el domicili. El jutge també creu a partir de les circumstàncies exposades, "hi havia una intenció de matar" perquè "atacar amb un martell de grans dimensions i colpejar amb força el cap causant riscos vitals" és objectivament idoni "per provocar una mort".

Segons l'auto, la motivació d'enviar a l'acusat a presó està basada en "les dades objectives, així com la gravetat dels fets i la possible pena (fins a quinze anys de presó per cada delicte en temptativa amb una mínima de 7 anys i mig en aquest moment processal)". L'advocat Sergio Noguero exercirà com l'acusació particular del cas.