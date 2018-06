Cruanyes es postula com a substitut de Felip a Figueres

El primer tinent d'alcalde de Figueres, Francesc Cruanyes, es va oferir públicament ahir com a substitut de Marta Felip. L'anunci el va fer a través de les xarxes socials després de saber-se la notícia que Felip abandonarà el càrrec per ser la nova secretària general d'Empresa i Coneixement. La renúncia ha obert un nou debat dins del PDeCat de Figueres, que té la mirada en les eleccions del 2019. Felip va assegurar ahir a les xarxes socials que es prendran «el temps necessari» per a fer el relleu.





El 2015 vaig acceptar el repte d'anar de n. 2 de @MartaFelip i vam guanyar clarament les eleccions. Avui, per #Figueres, no contemplo cap altre escenari que assumir l'alcaldia i contribuir a la governabilitat de la ciutat pic.twitter.com/woQ3ZkNKOj „ Francesc Cruanyes (@fcesccruanyes) 3 de junio de 2018

Reaccions de l'oposició

A través d'un tuit,es va mostrar disposat a ser el proper alcalde. En la seva publicació, l'actual primer tinent alcalde va afirmar que «no es plantejava cap altre escenari que assumir l'alcaldia». D'aquesta manera, el número 2 del govern deva reflectir els «fets objectius» que, al seu parer, el converteixen en el relleu natural de. No obstant això,va explicar que és una decisió que caldrà parlar amb «els companys de govern».és un dels cinc regidors que integren el govern de l'Ajuntament, que en total té 21 regidors. A diferència dels seus altres companys, el regidorActualment està al capdavant de les regidories de Mobilitat i Patrimoni i Medi Ambient i Qualitat Ambiental. Durant els primers anys d'aquesta legislatura va ser el portaveu del grup municipal, però durant el maig del 2016 va ser subtituït perPrecisamentMasquefés l'altre nom que es perfila com a futur alcalde de Figueres. El segon tinent d'alcaldecom per exemple Recursos Humans, Tresoreria, Esports o Joventut. Una altra de les persones que podria substituiréstercer tinent d'alcalde amb les carteres de Serveis Urbans i Seguretat Ciutadana i predecessor en la presidència del partit a la ciutat.L'acta de regidora de l'alcaldessa la recollirà, número 9 del PDeCAT a les eleccions del 2015, i podria, fins i tot, participar en la lluita per ocupar la cadira de batlle de la ciutat.La marxa de Marta Felip aplanarà el terreny al PDeCAT de Figueres en la pugna interna per decidir qui encapçala la formació a les municipals del 2019, un nom que podria coincidir amb el del substitut de Felip fins els comicis.El càrrec de Secretària d'Economia que li van oferir dimecres ha resolt el debat intern del partit i la figura de Masquef podria agafar impuls de cara als propers comicis. De fet, les dues faccions del partit ja es van fer visibles el 2016 en la reelecció del president de la formació. Ara el partit haurà de decidir si batallar per situar Masquef com a substitut de Felip un cop passat l'estiu o si accepta la proposta de, que en ser primer tinent d'alcalde seria el relleu més directe a l'alcaldia. Fonts del partit van afirmar ahir que es reuniran aquesta setmana per desencallar la situació.Els primers a valorar els fets van ser el PSC , que havien estat socis de govern fins que Felip va trencar amb ells. El portaveu del grup,». Per la seva banda, la regidora d' ERC va dir que Figueres necessita «compromís, mirada llarga i no intentar governar a cop de piulada amb una decisió que pot afectar la ciutat». Un altre regidor que va ser crític va serde Compromís, que es va preguntar en un tuit, després de recordar tots els canvis: «Ens esperen 12 mesos d'infart?».