Maria i Jordi són els noms més comuns a la província

Mentre el 1930 el nom més comú a les comarques gironines per als homes era José, gairebé un segle després és Marc. En el cas de les noies s'ha passat de Maria a Júlia

Maria per a les dones i Jordi per als homes. Els gironins i gironines són gent de noms tradicionals, o almenys això sembla segons les darreres estadístiques proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que ha fet públiques les dades dels noms i cognoms més freqüents a la província de Girona durant el darrer any 2017.

La gran majoria de dones que resideixen a la demarcació de Girona es diuen Maria (concretament un total d'11.296), seguides d'aquelles que es diuen Montserrat (7.560), María Carmen (5.531), Marta (5.392) i Carmen (5.349). Els noms que segueixen en aquesta llista són Anna, Núria, Laura, Cristina i Maria Teresa. Altres que també estan a la part alta són Isabel, Rosa, Josefa, Dolores i Francisca.

Les estadístiques també analitzen la mitjana d'edat de les persones que porten cada nom. En el cas de Maria aquesta mitjana se situa als 49 anys, Montserrat als 53 i María Carmen als 56. En canvi, entre els deu primers d'aquesta mateixa llista també es pot trobar Marta, amb una mitjana de 28 anys (una dada que denota que és un nom que es continua posant actualment), Laura amb 27 o Cristina amb 32.

En el cas dels homes, si ens fixem en les estadístiques podem concloure que el nom que porten més gironins és el de Jordi (concretament en 10.019 persones), seguit de José (9.143), Josep (7.973), Antonio (7.549) i Joan (7.410). Altres noms d'allò més freqüents a la província i que porten una quantitat significativa d'homes són Juan, David, Francisco, Marc o Manuel. També Albert, Daniel, Xavier, Mohamed i Ramon.

Pel que fa a la mitjana d'edat d'aquests noms anteriorment citats, trobem que la de Jordi es troba a 38 anys, José a 61 anys, Josep a 53, Antonio a 56 i Joan a 41. Per contra, però, hi ha noms que estan entre els primers i que es continuen posant freqüentment a les noves generacions, com és el cas de Marc –amb una mitjana de 19 anys–, Albert amb 32 o bé Mohamed amb 34.

L'anàlisi dels cognoms

A les dades proporcionades per l'INE també es poden trobar els cognoms més habituals a les comarques gironines i els que porten actualment més residents. Així, en primer lloc podem trobar García (25.803), seguit en segon lloc de Martínez (17.500), Rodríguez (16.618), López (16.516) o Sánchez (16.014). Altres cognoms que també es poden trobar de manera habitual són Fernández, Pérez, González, Gómez, Vila, Ruiz, Moreno, Martín, Jiménez o Muñoz. La gran majoria porten un d'aquests cognoms en primer lloc, en menys mesura es poden trobar al segon, i en menys casos encara en els dos llocs, seguits del nom.

A la demarcació de Girona, i en general arreu de Catalunya i a la resta de comunitats autònomes, comencen a aparèixer també alguns cognoms no tan sentits procedents de població estrangera com per exemple Chen, Singh, Wang, Da Silva, Zhou, Kaur, Ahmed o Ali.



Dècada per dècada

Un altre dels factors que s'han analitzat a partir de les dades proporcionades és com el primer lloc s'ha anat reconquistant per diferents noms, tant en el cas masculí, com en el femení. Mentre el 1930 el nom més freqüent era José, deu anys després ja estava agafat per una versió més catalana: Josep. Un nom que es va acomodar en primera posició fins ben bé el 1970, quan Jordi s'hi va estar dues dècades. Des del 1990 i fins a la darrera dada del 2010, Marc és el nom més comú, a l'espera de veure si el 2020 es repetirà o no el mateix patró.

En el cas del gènere femení els canvis han estat molt més habituals i durant una època compresa entre el 1960 i el 2000 pràcticament cada dècada el primer lloc quedava ocupat per un nom diferent del de l'anterior. Des de l'inici de les estadístiques Maria va marcar les dues primeres dècades: 1930 i 1940, seguida de Montserrat (1950-1960), per deixar pas a Marta, Cristina, Laura i en darrer lloc Júlia, que porta com a nom més freqüent de dona des del 2000 i que podria optar per ser-ho també d'aquí a dos anys seguint la mateixa tendència que en el cas dels noms masculins.