Presó per a l'home que va atacar amb un martell una dona i els fills a Banyoles

El Jutjat d'instrucció 3 de Girona ha ordenat l'ingrés a presó provisional i sense fiança de l'home que va atacar amb un martell una dona i els seus dos fills, de 8 i 12 anys, a Banyoles. La causa està oberta per tres delictes d'assassinat en grau de temptativa. Segons recull la interlocutòria, l'investigat va "planificar prèviament" l'atac i cap a dos quarts de vuit del vespre de divendres va anar al domicili de la família, situat al carrer València.

Aleshores, aprofitant-se de l'"especial indefensió" de les víctimes i de la confiança que li tenien perquè era amic del pare de família, va demanar que el deixessin entrar amb l'excusa d'anar al lavabo. Un cop dins el domicili, va colpejar de manera "sobtada i imprevista" al cap de la dona fins que es va desplomar a terra inconscient. Després, va anar fins al dormitori on hi havia els menors i també els va colpejar al cap. El magistrat subratlla que existeixen indicis per sospitar que l'home tenia intenció de "facilitar o afavorir" un robatori al domicili. El detingut s'ha acollit al seu dret a no declarar al jutjat.

Cap a dos quarts de vuit del vespre, va anar finalment fins al domicili situat al carrer València de Banyoles. A dins, hi havia la dona amb els seus dos fills de 8 i 12 anys. En sentir que la cridaven, la dona va sortir per la finestra i va veure a la porta hi havia un "amic" del seu marit que li demanava entrar amb l'excusa d'anar al lavabo. El magistrat també argumenta que l'investigat es va prevaler de la "confiança" que li tenien perquè era conegut de la família.

Un cop dins el domicili, va atacar de manera "sobtada i repetida" la dona amb el martell. La va colpejar al cap, fins que va caure a terra inconscient. A continuació, va anar fins a l'habitació on hi havia els menors i també els hi va colpejar reiteradament al ap. Les tres víctimes estan ingressades a l'hospital.

El magistrat considera que l'arma utilitzada i la part del cos que va atacar eren idonis per causar la mort de les víctimes, que no van tenir capacitat de defensar-se. A més, indica que hi ha indicis per sospitar que la intenció de l'agressor era "facilitar o afavorir" un robatori i, de fet, assenyala que durant l'escorcoll al detingut van trobar un sobre amb diners que podia provenir de casa de les víctimes.

El jutjat sosté que l'investigat tenia intenció de matar perquè va atacar el cap de les víctimes "amb un martell de grans dimensions" sabent que hi ha risc vital i causant ferides greus.

Al jutjat l'investigat s'ha acollit al seu dret a no declarar però el magistrat indica que consten manifestacions espontànies seves en el moment de la detenció i que va indicar als investigadors el lloc de casa seva on hi havia el martell, fent així un "reconeixement implícit" dels fets.