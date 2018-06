Una princesa de 21 anys és la nova vescomtessa de Bas

També és la vescomtessa de Cabrera, un llinatge medieval català molt important

La princesa Victoria Elisabet de Honheloe-Langeburg y Schmidt-Polex és la nova vescomtessa de Bas. Segons Nació Digital Garrotxa. El ministre, Rafael Català, va signar l'ordre d'expedició del títol el 25 de maig i va sortir publicada en el BOE del dia 1 de juny

Victoria Elisabet de Honheloe-Langebutg va reclamar el títol en el context de l'herència de títols nobiliaris per la mort de la seva besàvia Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa ( Madrid, 16 d'abril de 1917-Sevilla,18 d'agost de 2013).

L'herència de la seva besàvia, el 2016 la va convertir en la duquessa de Medinaceli, Es tracta del títol que dóna nom a la casa nobiliària més important de l'Estat, juntament amb la casa d'Alba. Cadascuna ostenten més de 40 dignitats nobiliàries.

El vescomtat de Bas va ser creat en temps del comtat de Besalú per tal de controlar els territoris de l'actual Valls d'en Bas i d'Hostoles. A l'edat mitjana, extingits els primers vescomtes, va ser de les cases de Cervera, Pala, dels comtes d'Empúries, del rei, dels Cardona i de la casa de Cabrera. Els Cabrera eren una casa molt potent que des del seu castell de Santa Maria de Corcó (l'Esquirol) van participar en totes les guerres del regne Aragó. A finals del segle XV, Anna I de Cabrera es va casar amb l'almirall de Castella i l a va succeir la seva neboda Anna II de Cabrera i Montcada que es va casar amb el duc de Medina de Rioseco. A partir d'aquest casament el llinatge es va castellanitzar, però es va conservar com a propi. Fins que el 1756 va passar a la casa Fernández de Córdoba que encara el manté. El vescomtat de Bas forma part del de Cabrera i per això Victoria Elisabet de Honhelohe-Langebug y Schmidt-Polex també és vescomtessa de Cabrera.

Els títols de vescomtessa de Bas i de Cabrera són uns més de la princesa de 21 anys i nascuda a Màlaga i crescuda a Munich té doble nacionalitat alemanya i espanyola. És la cap de la casa de Medinaceli i gran d'Espanya. A més, és princesa d'Hohenlohe-Langeburg, amb tractament d'altesa sereníssima. També és l'avançada major d' Andalúsia com a comtessa de los Molares. Amb 43 títols reconeguts és la noble més titulada del país. És 10 vegades gran d'Espanya.

A més dels vescomtats de Bas i de Cabrera, el BOE de l'1 de juny li dóna els títols de comtessa d'Aramayona, de Buendia, de Castellar, Concentaina, Medellin, los Molares, Moriana del Rio, Valenza Y Valladares i Villalonso. També els de marquesa de Villa Real i de vescomtessa de Linares i Villamur.