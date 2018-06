Ripoll celebra una assemblea de joves per assignar 5.000 euros dels pressupostos

El Casal de Joves el Galliner va celebrar divendres passat la seva primera Assemblea Jove per tal que els joves decidissin en què invertir 5.000 euros del pressupost de joventut i de participació de l'Ajuntament de Ripoll.

El passat 20 de maig va finalitzar el període durant el qual els i les joves d'entre 12 i 29 anys podien presentar una proposta per cap i d'un cost màxim de 2.000 euros. En aquesta fase es van recollir 31 propostes que, un cop agrupades per àmbits temàtics i per similitud d'accions, van reduir-se a 18 de finalistes. Les idees més votades es duran a terme al llarg d'aquest any.