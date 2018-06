Treball sanciona l'empresa de menjadors escolars Eurest

La Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya ha resolt que Eurest Catalunya S.L., multinacional que gestiona menjadors de centres educatius i d'hospitals com el del Trueta, sobrecarrega de feina el seu personal. A més, l'administració ha obert un expedient sancionador a l'empresa per obstaculitzar la inspecció, ja que no ha lliurat tota la documentació demanada i ha actuat «retardant de manera continuada» les entregues que sí que ha fet.

En l'origen d'aquesta resolució, que data del 8 de maig, hi ha una denúncia presentada per la secció sindical de CCOO a Eurest Girona, que representa Yasser Saadoune. A banda de la demanda sindical, Saadoune subratlla que «els consells comarcals del Gironès i del Baix Empordà, per exemple, han emprès mesures sancionadores» contra Eurest. Pel que fa a la primera d'aquestes comarques, a principis d'abril va transcendir l'obertura de quatre expedients per incomplir el contracte de servei als menjadors escolars de Salt, on no va respectar ni el nombre de monitors per alumnes ni la temperatura dels àpats tal com s'havia pactat.

A finals de l'any passat, el portaveu de CCOO a Eurest Girona va denunciar davant la Inspecció de Treball que el personal de l'empresa va haver de fer cursos fora de l'horari laboral, sense que aquestes hores de més fossin compensades ni pagades, i que el plus per responsabilitat que cobraven alguns treballadors es va absorbir amb les pujades salarials del conveni. La denúncia també incloïa que la jornada d'una part de la plantilla es va reduir durant el curs 2012-2013, amb l'argument que la crisi econòmica havia fet disminuir el nombre d'usuaris dels menjadors; un horari que, segons el sindicat, s'ha matingut quan els comensals han tornat a augmentar i que hauria afectat centres educatius de Blanes, Tossa de Mar, Riudarenes, Maçanet de la Selva o Arbúcies. Per valorar la situació, la Inspecció va revisar les dades dels contractes amb els consells comarcals de la Selva i el Baix Empordà.

En relació amb les hores de formació, la resolució especifica que Eurest va tardar a presentar la informació reclamada i que, un cop es va estudiar, es va comprovar que els treballadors tenien raó, així que els ha de pagar les hores extraordinàries. Pel que fa a l'absorció del plus per responsabilitat, Eurest no va entregar a Treball les nòmines dels deu treballadors que li va demanar, corresponents a 2016, 2017 i 2018: faltaven les de dues persones i amb les que sí que li va entregar, la Inspecció va constatar que el complement es va absorbir, any rere any, en set casos. Davant d'aquest fet, l'administració reclama a l'empresa que pagui la diferència econòmica absorbida «sense cap tipus de justificació».



Més usuaris

Una comparativa aportada per la mateixa companyia denunciada mostra com el nombre d'usuaris dels menjadors ha anat creixent des del 2012, motiu pel qual Treball ha demanat una avaluació de la càrrega de treball del personal «perquè fan les mateixes hores amb més comensals». La demanda afegia que Eurest va incomplir la llei en canviar les condicions de feina de la seva plantilla al Trueta, un punt que, tal com consta a la resolució, l'empresa va justificar perquè les obres a l'hospital (l'agost de 2017) van obligar a traslladar l'elaboració del menjar a les seves instal·lacions de Vilobí d'Onyar. La modificació va durar tant com les obres i la denúncia es va retirar el gener de 2018.

Sostingut en la resolució de la Inspecció de Treball, el representant sindical de CCOO a Eurest Girona, Yasser Saadoune, ha acusat l'empresa d' «explotació laboral» i «abaixar costos de producció tot fent una mala gestió del personal». Unes acusacions a les quals ha afegit que, des de fa anys, encadena contractes d'obra i servei al llarg d'un mateix curs escolar, aplica classificacions professionals a la baixa de treballadors que assumeixen tasques de responsabilitat i no abona conceptes recollits al conveni laboral col·lectiu. L'empresa ha declinat fer cap comentari al respecte. A banda de la denúncia presentada a l'administració, CCOO ha iniciat, fa pocs dies, una campanya de denúncia de «l'explotació laboral d'Eurest» a través dels comptes del sindicat a les xarxes socials.